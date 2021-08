Corey Taylor de Slipknot a COVID-19 et est «très, très malade»

Le leader de Slipknot, Corey Taylor, a été testé positif au COVID-19, malgré sa vaccination complète contre le virus. Taylor a parlé directement aux fans sur les réseaux sociaux vendredi, disant qu’il se sentait “très, très malade”. Il s’est excusé auprès de ceux qui attendaient avec impatience de le rencontrer lors de concerts et d’événements à venir.

“J’aimerais avoir de meilleures nouvelles. Je me suis réveillé aujourd’hui et j’ai été testé positif, et je suis très, très malade”, a déclaré Taylor dans une vidéo publiée sur Facebook. “Donc, je ne vais pas pouvoir le faire ce week-end. Et je suis absolument dévasté. Je suis vraiment désolé. J’espère que tout le monde s’amuse bien, et je vous promets que j’essaierai absolument d’y retourner dès que Je peux. Je devrais être OK – il [feels like] la grippe. Je suis vacciné, donc je ne suis pas inquiet. Mais je ne voudrais certainement pas le transmettre à quelqu’un d’autre. Alors, tout le monde est en sécurité là-bas. Et merci beaucoup. Et je te reverrai, promis.”

La vidéo a été publiée sur la page Facebook d’Astronomicon, une convention de culture pop à Ann Arbor, Michigan. Taylor était censé y assister, mais les commentateurs ont noté qu’il avait une voix rauque et semblait un peu encombré dans la vidéo.

Bien sûr, les commentateurs ont également discuté du vaccin lui-même et de la raison de la résurgence du nouveau coronavirus dans certaines parties du pays. Taylor lui-même s’est exprimé avec véhémence dans son soutien aux vaccinations, et il pense que la question a été trop politisée au point que les Américains ont perdu la trace des faits et de l’intérêt réel du vaccin.

“Les gens agissent comme si se faire vacciner signifiait un accord avec le diable”, a-t-il déclaré à Consequence dans une récente interview. “C’est tellement politisé et incontrôlable dans ces chambres d’écho conspiratrices que les gens oublient que vous pouvez aller chercher toutes les informations que vous voulez en ligne pour vous renseigner sur tout sur ces vaccins. Le fait que [vaccines] ont été diabolisés, presque au point de ces théories du complot noueuses, pas étonnant que les gens en aient peur – parce qu’ils écoutent les mauvaises personnes.”

Taylor a fait une tournée solo en jouant des chansons de Slipknot, des reprises et du matériel original. Il est actuellement prévu de commencer une tournée Slipknot fin septembre, date à laquelle il sera vraisemblablement en bonne santé et équipé de nouveaux anticorps. Cependant, les inquiétudes concernant les poussées de COVID-19 dans tout le pays remettent en question de nombreux événements publics. Consultez le site Web du CDC pour les dernières mises à jour et ressources pour votre région.