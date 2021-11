Corey Taylor de Slipknot aborde la tragédie d’Astroworld lors du concert de bienvenue à Rockville (vidéo)

Pendant NŒUD COULANTreprésentation de jeudi soir (11 novembre) au Bienvenue à Rockville festival à Daytona Beach, Floride, leader Corey Taylor s’est adressé à l’afflux tragique de foule au Travis Scott concert au Astromonde festival à Houston la semaine dernière.

Le 5 novembre du rappeur à son Astromonde l’événement a fait neuf morts et plusieurs autres se sont battus pour leur vie. Depuis lors, des dizaines de poursuites ont été déposées et de nombreuses questions restent sans réponse sur ce qui n’a pas fonctionné.

Avant de se lancer dans la chanson « Attend et saigne » pendant NŒUD COULANT‘s Bienvenue à Rockville performance, Taylor a élevé le Astromonde tragédie, disant au public: « Je ne vais pas tout gâcher mais j’ai l’impression qu’il faut le dire. L’une des choses merveilleuses à propos de ce genre, de ce public, de cette famille, c’est que nous prenons soin les uns des autres. C’est censé être un lieu de fête, d’amour et de prise en charge les uns des autres. Et tous ceux qui ont déjà été dans un putain de mosh pit le savent : si quelqu’un tombe en panne, tu le récupères putain de le remonter. Alors je veux vous devez tous garder le souvenir de ces huit âmes que nous avons perdues. Mais je veux aussi que vous vous souveniez de ceci : peu importe le spectacle auquel vous allez, si vous avez des yeux, vous les gardez ouverts, vous les gardez concentré et vous cherchez un autre. »

NŒUD COULANT a fait la une des journaux plus tôt dans le mois lorsqu’un feu de joie a été allumé dans le mosh pit lors du concert du groupe à Phoenix, en Arizona. NŒUD COULANT se produisait au pavillon Ak-Chin dans le cadre de sa « Knotfest Roadshow » lorsque les participants ont mis le feu à une pile de chaises de jardin, avec la scène capturée dans divers messages sur les réseaux sociaux de fans qui ont assisté au concert. Par conséquent, NŒUD COULANTLa performance de a été arrêtée pendant environ 30 minutes afin de permettre aux pompiers d’éteindre l’incendie. En raison du retard, NŒUD COULANT aurait été contraint de laisser tomber « Dualité » et « Crache le morceau » de son ensemble.

UNE Service d’incendie de Phoenix Le porte-parole a déclaré à l’Arizona Republic Engine Company 40 « répondu au pavillon et a trouvé un grand incendie de contenu … peut-être déclenché par des passants lors de l’événement ».

La société de moteurs a établi un approvisionnement en eau, étendant les lignes à main du camion au « pour une attaque d’incendie agressive », a rapporté le porte-parole.

« L’incendie a été complètement éteint sans aucune extension à la structure principale et aucun blessé n’a été signalé lors de l’incident. La cause exacte de l’incendie fait actuellement l’objet d’une enquête et aucune personne n’a été déplacée lors de cet incident. »

Les « Knotfest Roadshow » tournée, avec le soutien de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE, lancé après NŒUD COULANT‘s Knotfest Iowa spectacle de ville natale à Des Moines le 25 septembre. Il s’est terminé à Knotfest Los Angeles le 5 novembre au Banc Of California Stadium.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).