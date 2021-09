Corey Taylor de Slipknot parle de la mort de Joey Jordison : “C’est une putain de tragédie”

NŒUD COULANT leader Corey Taylor a appelé le décès récent de Joey Jordison “une foutue tragédie.”

La Fondation NŒUD COULANT la famille du batteur a confirmé que Jordinson décédé « paisiblement dans son sommeil » le 26 juillet d’une cause non précisée. Il avait 46 ans.

Taylor adressé Jordisonmort publiquement pour la première fois lors d’une apparition mardi dernier (21 septembre) sur SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk”. Lorsqu’on lui a demandé comment il avait géré la perte de son compagnon de longue date, Corey dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ça a été dur, mec. Notre première préoccupation était évidemment sa famille, alors nous avons contacté immédiatement pour nous assurer qu’ils allaient bien, pour leur faire savoir s’ils avaient besoin de quelque chose de notre part, ils pouvaient absolument demander.

“C’est une putain de tragédie” Taylor a continué. “Il était bien trop jeune, et il était bien trop talentueux pour le perdre comme ça.

“Je sais que beaucoup de gens s’interrogent sur les circonstances qui l’ont amené à ne plus faire partie du groupe, et c’est comme si nous n’allions pas en parler, parce que je préfère parler de son héritage, c’est-à-dire qu’il aidé à créer ce groupe que nous nous sommes tous battus pour garder là-bas et continuer.

“Juste le fait qu’il ne soit pas là maintenant, c’est toujours – je ne peux toujours pas y croire,” Corey ajoutée.

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

Il y a plusieurs années, Jordison a surmonté la maladie neurologique myélite transverse aiguë, une inflammation de la moelle épinière qui endommage les fibres nerveuses, ce qui a finalement conduit le batteur à perdre temporairement l’usage de ses jambes.

Jordison et les membres de NŒUD COULANT avait été silencieux et évasif sur les raisons de son licenciement du groupe, mais Joey en a finalement parlé en 2016 en acceptant un prix au Prix ​​des dieux d’or du marteau en métal à Londres, en Angleterre.

À l’époque, Joey a affirmé qu’il avait été licencié de NŒUD COULANT sans réunion de groupe ou « rien de la direction ». Il a déclaré: “Tout ce que j’ai reçu, c’est un putain d’e-mail stupide disant que j’étais hors du groupe que je me suis cassé le cul toute ma vie pour créer. C’est exactement ce qui s’est passé et c’était blessant. Je ne méritais pas cette merde après ce que j’avais fait et tout ce que j’avais traversé.

“Ils ont été confus au sujet de mes problèmes de santé et, de toute évidence, même moi, je ne savais pas ce que c’était au début”, a-t-il poursuivi. “Ils pensaient que j’étais foutu de drogue, ce que je n’étais pas du tout.

“J’ai vécu tellement de choses avec ces gars et je les aime beaucoup. Ce qui est blessant, c’est que la façon dont ça s’est passé n’était pas bien. C’est tout ce que je veux dire. La façon dont ils l’ont fait était putain de lâche. C’était foutu.”

De retour en 2014, Taylor Raconté Marteau en métal ce tir Jordison après 18 ans a été “l’une des décisions les plus difficiles” que le groupe ait jamais prise, ajoutant que Joey est « à un endroit de sa vie » qui n’est « pas là où nous sommes ».

Taylor a déclaré qu’il ne pouvait pas entrer dans les détails pour des raisons juridiques, mais a admis: “C’est quand une relation frappe cette section en T et qu’une personne va dans un sens et vous allez dans l’autre. Et essayez comme vous le pouvez soit de les faire suivre votre ou essayer de suivre leur chemin, à un moment donné, vous devez aller dans la direction qui vous convient. C’est moi qui parle dans les termes les plus larges, en ce qui concerne Joey. Je suppose que pour résumer, ce fut l’une des décisions les plus difficiles que nous ayons jamais prises.”

Taylor a déclaré que le groupe est “heureux en ce moment et nous espérons qu’il l’est… il est juste à un moment de sa vie, en ce moment, ce n’est pas là où nous en sommes”.

Le chanteur n’a pas répondu si la consommation de drogue avait joué un rôle dans Jordison‘s, et a avoué qu’il n’avait pas été en contact avec son ancien camarade de groupe. Taylor dit : “Je n’ai pas parlé à Joey dans un certain temps, pour être honnête. C’est à quel point nous sommes différents. Ce n’est pas parce que je ne l’aime pas et qu’il ne me manque pas. Et c’est douloureux ; on parle de lui tout le temps, mais en même temps, il nous manque ou l’ancien lui nous manque-t-il ? C’est vraiment de cela qu’il s’agit.”

Il y a trois ans, Joey a révélé qu’il travaillait sur son tout premier livre.

En 2018, Jordison a terminé une tournée européenne avec le supergroupe international de death metal SINSAENUM.

Il y a deux mois, Joey‘s SINSAENUM compagnon de groupe Frédéric Leclercq foudroyé TMZ pour partager l’audio de l’appel 911 passé par l’ancien NŒUD COULANT l’ex-petite amie du batteur après qu’elle l’ait trouvé mort. Le 29 juillet, le site tabloïd a publié l’appel téléphonique de deux minutes et demie au cours duquel l’ex-petite amie – qui a continué à s’occuper de Joeyet l’entretien de sa maison dans l’Iowa même après leur séparation – on pouvait l’entendre devenir très émue lorsqu’elle s’est rendue chez lui pour vérifier qu’il allait bien après qu’il n’ait pas retourné ses messages. Au cours de l’appel, elle a indiqué que Joey était “une très mauvaise alcoolique” avec des “problèmes de santé”, et elle a révélé que les capteurs de mouvement de la maison n’avaient détecté aucune activité depuis des jours.

La même année où il a quitté NŒUD COULANT, Jordison a lancé le groupe CICATRICE LE MARTYR et ensuite, VIMIC.