NŒUD COULANT et PIERRE AURE chanteuse Corey Taylor a célébré son 48e anniversaire vendredi dernier (10 décembre) à Con de la ville d’acier, la célébration de la culture pop qui a lieu quelques fois par an au Monroeville Convention Center à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Les organisateurs de Con de la ville d’acier surpris Corey en lui offrant un gâteau spécial en forme de son NŒUD COULANT masque, qui Taylor – dont l’anniversaire est en fait le 8 décembre – conçu plus tôt cette année avec l’aide d’un sculpteur de masques d’Halloween nommé Connor Deless.

Con de la ville d’acier a mis en ligne une vidéo de la présentation du gâteau sur son Facebook page et incluait le message suivant : « Con de la ville d’acier chante Joyeux anniversaire à Corey Taylor! Maintenant c’est un gâteau ! Nous espérons qu’il a aussi bon goût qu’il en a l’air et que notre chant n’était pas trop terrible, joyeux anniversaire à vous Corey Taylor! »

Taylor continue d’avoir un impact sur la culture en tant que leader des deux Grammy Award-le mastodonte gagnant NŒUD COULANT et la force du rocher PIERRE AURE. Taylor est un New York Times auteur à succès ainsi qu’un acteur avec une myriade de crédits au cinéma et à la télévision. Impactant des générations de fans et de pairs, sa voix rugit à travers six NŒUD COULANT albums qui ont rallié des millions de fans à travers le monde. Avec deux albums certifiés or et un single de platine, PIERRE AURE a décroché cinq débuts dans le Top 10 sur le Billboard 200 et a recueilli Fil audio« L’album rock de la décennie » pour « Maison d’or et d’os, partie 1 », qui a également engendré sa propre Bandes dessinées de cheval noir roman graphique du même nom de Taylor. Son premier effort en solo, « CMFT », est entré dans l’histoire avec le puissant single « Yeux noirs bleus » atteignant le n ° 1 à Active Rock Radio, faisant de Taylor le premier artiste de l’histoire du format à atteindre le n ° 1 avec trois projets distincts, à la suite des efforts en tête des charts de NŒUD COULANT et PIERRE AURE.

Taylor a d’abord écrasé le New York Times Liste des meilleures ventes avec « Sept péchés capitaux » en 2011, occupant le palmarès pendant quatre semaines. Il l’a suivi avec trois tomes populaires: « Une chose drôle s’est produite sur le chemin du paradis » (2013), « Tu me fais te détester » (2015), et « Amérique 51 » (2017). Pendant ce temps, sa filmographie englobe « Clinique de la peur », « Docteur Who », « Officier Downe » et « Sharknado 4 ». Le rare homme de la Renaissance qui peut donner un symposium à l’Université d’Oxford et faire la une des festivals de musique heavy du monde entier, Taylor défie à jamais la culture de penser, rêver et crier avec lui.



