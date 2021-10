Corey Taylor défend les « restrictions » « strictes » de Covid 19 de Slipknot lors de la tournée « Knotfest Roadshow »

Lors d’une apparition sur le « Séances orales avec Renée Paquette » Podcast, Corey Taylor discuté des procédures et des protocoles de sécurité COVID-19 qui sont mis en œuvre sur NŒUD COULANTest en cours « Knotfest Roadshow » Tournée aux États-Unis, avec le soutien de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE.

« Tous les groupes sont super rad et tellement heureux d’être de retour sur la route, » Corey dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Et nous avons des restrictions si strictes que tout le monde en est vraiment très content. Nous faisons de notre mieux pour établir en quelque sorte la norme afin que d’autres groupes, d’autres tournées puissent en quelque sorte suivre l’exemple.

« Essentiellement, [we’re playing] Pays vivant-seulement les lieux, qui exigent que tout le personnel soit vacciné « , a-t-il expliqué. » Cela signifie également que lors des concerts, vous pouvez soit montrer une carte de vaccination, soit un test négatif pour entrer. Et cela signifie essentiellement que vous êtes masqué à toujours dans les coulisses. Si quelqu’un est positif, il est mis en quarantaine et reste derrière.

« Nous n’avons eu que deux membres d’équipage externes testés positifs, et nous avons eu la chance, une fois que cela s’est produit, nous avons testé tous les jours – tous les équipages de tous les groupes, tous les [members] de toutes les bandes, tous les chauffeurs de bus ; tout le monde – pour s’assurer que nous sommes tous négatifs », Taylor ajoutée. « C’est donc un processus ardu, mais c’est un processus nécessaire pour s’assurer que nous gardons cette machine sur la route. Il y a tellement de pièces mobiles, il y a tellement de personnes dans tellement de positions différentes que vous ne vous rendez même pas compte que vous peut retracer le contact avec l’un d’entre eux à travers, par exemple, six autres personnes. Vous ne savez jamais – une personne à l’extérieur l’obtient, elle a des contacts avec trois personnes proches de vous [and] boum, tu es exposé. C’est donc un acte de jonglage, essayer de s’assurer que nous le gardons sous contrôle. »

Les « Knotfest Roadshow » La tournée a débuté fin septembre et devrait se terminer en Arizona début novembre.

Plus tôt cette semaine, CODE ORANGE a annoncé qu’il annulait cinq émissions en tête d’affiche précédemment annoncées en raison de « protocoles COVID nouvellement améliorés » sur le NŒUD COULANT visiter.

Le mois dernier, Corey a déclaré que son cas révolutionnaire de COVID-19 a produit des symptômes qui l’ont rendu « le plus malade » qu’il ait jamais été dans sa vie, et il a crédité le vaccin de l’avoir gardé hors de l’hôpital.

L’homme de 47 ans NŒUD COULANT et PIERRE AURE Le chanteur, qui est entièrement vacciné, a été contraint d’annuler sa comparution à une convention sur la culture pop du Michigan en août après avoir été testé positif pour le coronavirus.

NŒUD COULANT est revenu sur scène pour la première fois en 18 mois le 4 septembre au Rocklahoma festival à Pryor, Oklahoma. Le concert a marqué le début de Taylorle nouveau masque de , sur lequel il travaillait depuis quelques mois.

NŒUD COULANT a passé les derniers mois à travailler sur un nouvel album studio, prévu pour 2022.

Le dernier LP du groupe, « Nous ne sommes pas votre genre », est sorti en août 2019. Le disque s’est vendu à 118 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour se hisser à la première place du classement Billboard 200.



