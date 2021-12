Corey Taylor dit que « la plus grande idée fausse » est que Joey Jordison et Paul Gray ont écrit toute la musique de Slipknot

NŒUD COULANT leader Corey Taylor a parlé à Lou Brutus de Disque dur Radio sur l’avancement des sessions d’enregistrement pour le suivi du groupe jusqu’en 2019 « Nous ne sommes pas votre genre » album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand nous avons commencé à assembler la nouvelle musique, il y avait beaucoup de vol, les gens le faisaient à certains endroits et essayaient d’en tirer le meilleur parti même si nous étions dans les limites des blocages et des trucs. Donc ça était délicat. Mais nous avons eu un grand producteur avec Joe Barresi, et il sait tirer le meilleur de pratiquement tous les groupes avec lesquels il a travaillé. Il est super rad et aime ce que nous faisons, ce dont parfois c’est tout ce dont vous avez besoin – c’est juste quelqu’un qui dit: « Nous allons le faire. » Alors il venait en ville pour que je puisse faire le chant. Il s’envolait et réunissait les gars pour faire les guitares et tout, les réunissait avec [drummer] Geai [Weinberg] pendant que les tambours continuaient. Nous avons vraiment réussi à réaliser quelque chose de fou. Et maintenant, nous sommes sur… Je dirais que nous sommes à environ 90 % de la fin de l’album. Et c’est vraiment bon ; Je suis vraiment, vraiment content de ça. En fait, j’aime celui-ci plus que j’aime « Nous ne sommes pas votre genre », et j’ai adoré « Nous ne sommes pas votre genre ». »

Quant à savoir quand le nouveau NŒUD COULANT album pourrait voir le jour, Corey a déclaré : « L’objectif en ce moment – ​​et je ne veux pas parler hors de mon tour – l’objectif est de le préparer pour le mix [in] janvier pour que nous puissions le sortir deux ou trois mois après. J’ai quatre chansons que je dois chanter, parce que j’en refais une dont je n’étais pas content ; Je l’ai écouté et je me suis dit : « Je peux faire mieux. » Et honnêtement, j’ai très rarement eu l’occasion de faire ça. Donc, c’est en fait un peu génial que j’ai la chance d’entrer et de dire : « Vous savez quoi ? Je peux battre ce que j’ai fait. Mais ça va me prendre cinq jours pour faire ça. Parce que je vais faire ces quatre chansons, puis revenir en arrière et faire du punch sur tout ce que je ne ressens tout simplement pas. Mais ça va être très, très peu parce que je suis assez déprimé avec tout ce que j’ai. Alors une fois que c’est fait, mec, c’est juste une question d’avoir Joe mélange le. Et je sais [percussionist] Pitre‘s [Shawn Crahan] travaillé sur l’œuvre d’art. Nous travaillons sur une vidéo pour… évidemment pour [recently released single] ‘[The] Chapeltown [Rag]’, mais aussi probablement pour quel que soit le premier single. Oui, ce n’est qu’une question de temps avant que nous commencions à nous mettre en place. »

Interrogé sur le processus d’écriture de chansons dans NŒUD COULANT est comme aujourd’hui puisque les deux principaux auteurs-compositeurs du groupe, le bassiste Paul Gray et batteur Joey Jordison, ne font plus partie du groupe, Corey a dit : « Je pense que c’est la plus grande idée fausse. Les gens pensent que Joey et Paul a écrit toute la musique. Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Tout le monde écrit. Joe et Paul étaient ceux qui feraient avancer les choses, mais cela changeait toujours de leur démo à la viande principale de ce que la chanson deviendrait réellement. Donc, de ce point de vue, nous avons toujours des écrivains comme Jim [Root, guitar], nous avons toujours des écrivains comme Mick [Thomson, guitar], nous avons toujours des écrivains comme Pitre; Pitre a écrit beaucoup de choses au fil des ans. Et les gens n’ont tout simplement jamais obtenu beaucoup de crédit qui leur revient, je suppose. Je veux dire, j’ai écrit des trucs pour ce groupe de temps en temps quand j’ai envie d’écrire quelque chose de super heavy. Ensuite, ils le prennent et l’améliorent – ils l’améliorent toujours. Donc de ce point de vue, ce n’est pas vraiment différent de ce qu’il était dans le passé. Évidemment, la musique sonne différemment parce que Paulla voix n’est pas là, Joeyla voix de n’est pas là. Et pourtant, nous sommes toujours capables d’écrire d’une manière qui sonne très NŒUD COULANT, et c’est parce que cela passerait toujours par le NŒUD COULANT filtre. Quelle que soit la démo que nous écrivions, elle passerait toujours par le NŒUD COULANT filtrer et devenir un NŒUD COULANT chanson. »

NŒUD COULANT effectué « Le chiffon de Chapeltown » en direct pour la première fois le 5 novembre à Knotfest Los Angeles. La version studio de « Le chiffon de Chapeltown », qui est sorti le même jour, a été produit par le susdit Barresi, qui a déjà travaillé avec AVENGED SEVENFOLD, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE et CHEVELLE, parmi beaucoup d’autres.

Taylor a décrit la chanson à Knotfest.com comme « un punisseur », affirmant qu’elle documente ce qui se passe lorsque les distorsions des médias de masse circulent dans les chambres d’écho des médias sociaux.

« C’est classique NŒUD COULANT, » mentionné Corey sur le morceau, qui s’inspire d’un Netflix documentaire qu’il a regardé sur la Éventreur du Yorkshire tueur en série qui a assassiné plusieurs femmes dans la banlieue de West Yorkshire, au Royaume-Uni, à Chapeltown à la fin des années 1970. « Et c’est frénétique. Mais lyriquement, cela vient d’un point de parler des diverses manipulations qui peuvent se produire lorsque les médias sociaux rencontrent les médias eux-mêmes. Et les différentes façons dont ces manipulations peuvent essayer de nous tirer dans des directions différentes, dans le fait que nous nous en devenons tous accros, ce qui est très, très dangereux. »

« Nous ne sommes pas votre genre » est sorti en août 2019. Le LP a vendu 118 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour se classer au premier rang du classement Billboard 200. De plus, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, en France, en Norvège, en Italie, en Autriche , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.

NŒUD COULANT a récemment terminé le « Knotfest Roadshow » tournée, avec le soutien de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE. La série de 29 dates, produite par Pays vivant, a débuté à la suite du groupe Knotfest Iowa spectacle de ville natale à Des Moines le 25 septembre.

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

JoeyLa famille de s a confirmé qu’il était mort « paisiblement dans son sommeil » le 26 juillet d’une cause non précisée.

Gris a été retrouvé mort le 24 mai 2010 après une overdose de drogue dans une chambre d’hôtel de la banlieue de Des Moines, Iowa, où lui et NŒUD COULANT étaient basés. Sa famille a imputé la mort à un médecin de la douleur de Des Moines, Daniel Baldi, qui avait traité Gris pendant des années, et a poursuivi le médecin et ses anciens employeurs.

Photo gracieuseté de Steve Thrasher