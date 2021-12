Corey Taylor dit que le nouveau documentaire des Beatles « Get Back » est « l’une des choses les plus fascinantes » qu’il ait jamais vues

NŒUD COULANT et PIERRE AURE leader Corey Taylor a fait l’éloge du réalisateur et producteur Peter Jackson‘s « Les Beatles : Revenez » documentaire, le qualifiant de « l’une des choses les plus fascinantes » qu’il ait jamais vues.

Le documentaire en trois épisodes et près de huit heures présente les quatre membres de LES BEATLES – John Lennon, Paul Mccartney, George Harrison et Ringo Starr – créer ce qui allait devenir leur dernier album. (LES BEATLES enregistré « Qu’il en soit ainsi » avant de « Route de l’Abbaye » mais a sorti ce dernier en premier.) Il comprend également la performance finale emblématique du groupe sur un toit à Londres.

Taylor, qui a sorti son premier album solo l’année dernière, a discuté « Revenir » dans une récente interview avec Disque dur Radio‘s Lou Brutus. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai regardé le premier épisode et puis, évidemment, la vie m’a en quelque sorte éloigné.

« C’est l’une des choses les plus fascinantes que j’ai jamais vues. Parce que cela remet en question tout ce que nous pensions savoir d’eux, en particulier cette période. Mais en même temps, cela renforce ce que nous pensions savoir. Pour moi, c’est cool en regardant leur dynamique sachant qu’ils étaient ensemble depuis qu’ils étaient adolescents sous une forme ou une autre. Ils jouaient ensemble depuis… Je pense que c’était — quoi ? — 1956 quand ils ont tous commencé à jouer ensemble. Et pour regarder ça toutes sortes de se dérouler et de voir…

« Être dans un groupe avec des gens depuis plusieurs années, je comprends comment fonctionne une dynamique, donc je peux regarder cela avec un certain sens de la façon dont cela se joue du point de vue dynamique, émotionnellement » Taylor ajoutée. « Sachant que, surtout de Georgedu point de vue de, qui est un si grand écrivain, mais alors vous vous retrouvez dans un cercle, et vous avez John Lennon et Paul Mccartney, c’est, comme, où vous situez-vous ? Donc, le regarder se battre avec ça et essayer de trouver sa voix et découvrir qui s’intègre dans tout ça, c’est fascinant. Et sachant ce que l’on ressent, surtout dans NŒUD COULANT – pas tellement dans PIERRE AURE, mais en NŒUD COULANT — Je pourrais m’identifier à cela de tant de manières différentes. Et puis les regarder s’énerver quand quelque chose éclaterait. Surtout regarder Paul déterminer ‘Revenir’ et regarder ça arriver était tellement cool, mec. Parce que je l’ai fait – je suis resté assis là et j’ai juste tordu un riff jusqu’à ce que la ligne mélodique me vienne à l’esprit, et je la joue et épuise toutes les avenues. Si vous voulez savoir comment écrire une chanson, voici votre plan. C’est aussi simple que ça. »

Éliminé et restauré à partir de 60 heures de sessions en studio et du concert sur le toit susmentionné, « Revenir » a été félicité pour nous avoir enfin permis de découvrir ce que c’était que d’être en studio avec les Fab Four. Certaines des séquences originales sont apparues sous une forme beaucoup plus condensée dans le réalisateur Michael Lindsay Hoggdocumentaire de 1970 « Qu’il en soit ainsi », qui était brièvement disponible en vidéo domestique dans les années 1980, mais jamais depuis. LES BEATLES le batteur Ringo Starr était particulièrement mécontent de la sortie de ce film, affirmant « qu’il n’y avait ni joie ni rire ».



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).