Corey Taylor : “Enter Sandman” de Metallica était “l’escalier vers le paradis” de notre génération

Célébrer sa contribution à “La liste noire de Metallica”, Corey Taylor s’est assis pour une conversation en quatre parties avec Knotfest.com‘s Ryan J. Downey. Dans la deuxième partie du chat, le NŒUD COULANT et PIERRE AURE le leader parle de son amour des émissions de télévision des années 1980 “Bal des Headbangers” et “Les jeunes”; grands riffs; et les parallèles entre METALLIQUE et NŒUD COULANT.

“L’une des premières chansons que j’ai apprises à jouer à la guitare était « Entrez Sandman », ” Taylor dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Parce que c’était un peu celui de notre génération ‘Stairway to Heaven’ ou ‘De la fumée sur l’eau’. C’est un de ces riffs que… j’aime appeler si le Centre de Guitare virus. Toute personne qui entre [at a Guitar Center location] joue soit ‘Marchand de sable’, ‘Train fou’, ‘De la fumée sur l’eau’ ou ‘Escalier’ ou ‘Tout plein d’amour’… Vous avez ces riffs de passerelle où vous allez, ‘Oh, j’ai compris.’

“Je me suis assis un jour, alors que je m’améliorais à la guitare, et je suis retourné et j’ai écouté les quatre premiers METALLIQUE albums et je viens de commencer à bûcher et à apprendre tous ces riffs. Et c’est devenu une sorte de langage que l’on pouvait parler à d’autres musiciens quand on jammait pour la première fois. Si vous vous lancez dans ‘Guerre éclair’ ou quelque chose, ou si vous avez donné un coup de pied dans ‘Chevaucher l’éclair’ et vient de commencer [playing the opening riffs of the song], et ils ont commencé avec vous, vous saviez que vous alliez aux courses, parce que vous n’apprenez pas simplement ce riff; vous apprenez tout le morceau et vous foncez. Donc c’était presque comme une initiation d’une manière étrange ; tu savais comment faire. Alors j’ai joué METALLIQUE dans presque tous les groupes dans lesquels j’ai joué ; il a toujours été là. Je veux dire, de ma première sorte de vrai groupe MALVEILLANCE CRIMINELLE jusqu’à mon groupe solo.”

Taylorla version de couverture du METALLIQUE classique « Plus saint que toi » est inclus dans ce qui précède “La liste noire de Metallica”, une collection de quatre heures et 53 chansons des reprises de “Black Album” couvrant un éventail incroyablement vaste de genres, de générations, de cultures, de continents et plus encore, chaque artiste apportant une interprétation unique de son titre préféré. “Métallique” Coupe LP.

De retour en 2017, Corey distingué METALLIQUE‘s “Marionnettiste” comme “le plus grand album de heavy metal moderne jamais réalisé”. Il a dit: “[It is] lourd et pourtant c’est tellement mélodique. C’est dur à cuire et pourtant, il y a des moments de pure putain de contemplation et de cool flow. C’est boueux et pourtant ça va vous arracher la tête. Et il a le meilleur METALLIQUE chanson jamais écrite, « Héros jetables », dessus. Cette putain de chanson est une clinique, non seulement dans la cueillette alternative, mais aussi dans la cueillette descendante. Je ne peux pas y jouer, et je peux jouer presque n’importe quoi. C’est comme ça que c’est bon.” [The LP has] obtenu certains de James [Hetfield‘s] meilleures performances, et tout le groupe est incroyable dessus. Et il y a certaines de ses meilleures paroles dessus. Vous l’écoutez et vous vous dites : “C’est criminel, à quel point cet album est bon.”

L’année dernière, Taylor Raconté Pomme Musique‘s Zane Lowe cette METALLIQUEla longévité et la réussite professionnelle de s ont offert un « plan » qui NŒUD COULANT continuera à suivre dans les années à venir.

“S’il y a un groupe que nous respectons absolument… il y a une poignée de groupes, mais METALLIQUE était définitivement, ils étaient le point culminant, mec, ils étaient le groupe à atteindre », a-t-il déclaré. « C’était notre [SLIPKNOT‘s] plan, en gros. Mais nous avons aussi pris tellement de choses à tellement de groupes différents qu’il serait injuste de dire que c’était juste METALLIQUE qui nous a vraiment guidé. De toute évidence, ils [METALLICA] étaient… encore en train de trouver des moyens de se remettre en question. C’est la clé. Et c’est là que METALLIQUE, je pense vraiment, est le modèle, car ils continuent de trouver des moyens d’innover, de jouer sur tous les continents. Ils seront le premier groupe à jouer sur Mars, j’en suis convaincu.”

PIERRE AUREla version de METALLIQUE‘s “Mort terrifiante” a été présenté sur l’ancien groupe “Pendant ce temps à Burbank…”, un EP de cinq reprises sorti en 2015.



