Corey Taylor et le groupe solo Don Kiss se maquillent pour le concert de Springfield, Missouri (vidéo)

Corey Taylor et son groupe solo a enfilé EMBRASSERmaquillage noir et blanc signature de leur concert hier soir (lundi 16 août) au Gillioz Theatre à Springfield, Missouri. Invités spéciaux BOMBES CERISE, dirigé par Taylorla femme de Alicia Taylor, n’ont pas pu jouer pour des raisons qui n’ont pas été divulguées.

Plus tôt dans la journée, le NŒUD COULANT et PIERRE AURE le leader a pris à son Twitter pour partager une photo de lui avant le spectacle avec son groupe solo prise lundi, et il a inclus le message suivant : “La nuit dernière, nous avons dû organiser un spectacle spécial à Springfield, MO, parce que notre @cherrybombsrock ne pouvait pas se produire. Si vous avez un talon de billet, une copie numérique ou un billet imprimé d’hier soir, cela vous permet d’accéder gratuitement au spectacle de ce soir. Alors venez nous voir tous devenir fous!

Corey et son groupe doivent se produire ce soir au Grinders KC à Kansas City, Missouri.

Taylor a lancé son “CMF Tour” tournée été 2021 le 6 août à la House of Blues de Las Vegas, Nevada. Les spectacles trouvent Corey et son groupe qui parcourt les hymnes de ses débuts en solo acclamés par la critique “CMFT”, choix de coupes de son NŒUD COULANT et PIERRE AURE catalogues, et diverses couvertures et surprises.

2021 a été plus chargée que jamais pour Taylor. Ayant récemment emballé la jambe de printemps épuisée de son “CMF Tour”, qu’il a documenté dans une série de “Tour Diaries” pour Pierre roulante, Taylor a également publié une nouvelle couverture inspirée de CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG‘s “Continuer” et affronté CONTRÔLE AU SOL, un supergroupe également composé de Taylor Hawkins (COMBATTANTS DE FOO), Dave Navarro (LA DÉPENDANCE DE JANE) et Chris Chaney (LA DÉPENDANCE DE JANE) se produisant à « La célébration de Bowie : juste pour un jour » en hommage au regretté David Bowie.

“CMFT” a fait des débuts impressionnants dans les charts du monde entier en octobre, entrant au n ° 1 sur Panneau d’affichagedans le classement des albums hard rock actuels, tout en se classant au 2e rang des albums rock actuels, au 6e rang des albums vinyle et au 9e rang des meilleurs albums. Par ailleurs, “CMFT” a atterri dans le Top 10 des charts officiels des albums en Australie, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, avec des débuts dans le Top 20 au Royaume-Uni, en Finlande et au Japon (chart international).

“CMFT” a été enregistré à Le studio d’enregistrement de la cachette à Las Vegas avec le producteur Jay Ruston et Coreyle groupe d’enregistrement de — Christian Martucci (guitare), Zach Trône (guitare), Jason Christophe (basse), et Dustin Schoenhofer (tambours).



