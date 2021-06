Corey Taylor : “Je souhaite vraiment que les gens réfléchissent avant de tweeter ou de publier” sur les réseaux sociaux

NŒUD COULANT et PIERRE AURE leader Corey Taylor, qui est souvent appelé la “Grande Grande Bouche” en raison de ses opinions politiques franches, a été interrogé dans une nouvelle interview avec Jackie entièrement en métalL’émission de radio diffusée à l’échelle nationale de ce qui le surprend le plus d’être considérée par certains comme un arbitre de la rationalité et de la raison. Il a répondu: “Ce qui me surprend le plus, c’est que la plupart des gens ne peuvent pas s’y rendre eux-mêmes. Il y a définitivement un vide dans ce pays – et dans le monde – de bon sens. Et je pense que cela vient vraiment en quelque sorte de ce besoin pour embrasser presque un chaos social. Les gens se sont entraînés à n’être vraiment à l’aise que s’il y a un drame en cours, ce qui est tellement toxique. Nous répandons cette toxicité à des personnes qui ne peuvent vraiment être guéries qu’une fois que les Je n’ai pas besoin de ça dans ma vie. Donc, pour moi, c’est vraiment la chose qui m’épate – que les gens recherchent cela la moitié du temps. Ils vont le chercher ou ils s’assoient et ils en font une punchline jusqu’à ce que cela affecte vraiment leur vie. Et puis ils y vont , ‘Oh, il n’y a rien de drôle là-dedans.’

“Neuf fois sur 10, je suis vraiment en colère quand j’ai raison, pour être honnête”, a-t-il poursuivi. “Surtout en ce qui concerne les médias sociaux et les situations sociales, la façon dont les gens commencent à se retourner, personne ne peut vraiment bouger de nos jours sans que quelqu’un se fâche. Et c’est tout simplement ridicule.

“Je souhaite vraiment que les gens réfléchissent avant de tweeter ou réfléchissent avant de publier ou réfléchissent avant de réagir ou de dire quelque chose de ridicule dans les commentaires”, Taylor ajoutée. “Je veux dire, réfléchissez. Arrêtez-vous juste une seconde et utilisez votre foutu cerveau. Et si vous n’en avez pas ? Ne postez pas. C’est aussi simple que ça.”

Corey dit au 94,3 KILO station de radio dans une interview de 2017 qu’il ne s’inquiète pas des retombées possibles de ses commentaires. “Cela fait partie du fait d’être un Américain”, a-t-il expliqué. “Je veux dire, rien ne me rend plus fou que quand quelqu’un dit à des célébrités ou quoi que ce soit d’autre : ‘Pourquoi ne t’en tiens-tu pas à jouer le rôle ?’ Et je me dis “Quoi ? La politique te laisse faire ? Pourquoi ne t’en tiens-tu pas à écrire de mauvaises critiques dans le sous-sol de ta mère ? Ferme ta gueule. Je suis aussi américain que toi, j’ai parfaitement le droit de dis ce que je veux, et tu peux t’enfoncer ce genre d’attitude dans le cul.”

Environ un tiers des Taylorle dernier livre de 2017 “Amérique 51”, était dédié à sa dérision pour le président américain de l’époque Donald Trump.

En mars dernier, Taylor Raconté Matt Pinfield de 95,5 KLOS‘s “Nouveau & Approuvé” série que “l’âge de l’indignation” serait l’inspiration pour son cinquième livre à venir. “Je lisais comment la génération Z essaie d’annuler Eminem à cause d’une ligne qui était dans un Rihanna chanson qu’il a faite avec elle”, a-t-il dit. “Et je suis juste, comme, est-ce là où nous en sommes en ce moment? Je veux dire, à ce stade, vous parlez des procès des sorcières de Salem. Vous parlez de l’Amérique des années 20 où le KKK était une force politique. Vous parlez d’une condamnation complète sans contexte ni aucune justification pour une action comme celle-là. Et pour moi, c’est [what’s] le plus dangereux – quand la foule décide que vous êtes parti. C’est-à-dire César au Colisée, pour l’amour de Dieu. C’est alors que c’est dangereux. Le niveau de censure que l’on commence à voir… Et je ne dis pas que certaines choses n’ont pas été dites qui offensent facilement les gens. Cependant, le revers de la médaille est que vous ne pouvez même plus faire de blague, même dans les situations les plus propres. [People] s’allumer complètement contre vous. Et il n’y a pas un soupçon de satire, il n’y a aucun soupçon d’ironie – c’est juste de la rage totale, et c’est tout au long de cela [shows his smartphone]. Et c’est là que c’est vraiment gourmand, c’est là que c’est vraiment sale. Cela ne peut pas être ainsi. Si on ne peut pas avoir de conversation, comment allons-nous communiquer. Et si nous ne pouvons pas comprendre la différence entre la métaphore et la réalité complète, alors nous avons de vrais problèmes. Et c’est là que je m’appuie avec le livre.”

Taylorle premier album solo de, “CMFT”, est sorti en octobre.



