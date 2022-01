Corey Taylor : le nouvel album de Slipknot sortira cette année

Corey Taylor dit ça NŒUD COULANTLe nouvel album studio de ‘s arrivera cette année. La suite de 2019 « Nous ne sommes pas votre genre » a été enregistré en 2021 avec le producteur Joe Barresi, qui a déjà travaillé avec AVENGED SEVENFOLD, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE et CHEVELLE, parmi beaucoup d’autres.

Au cours du week-end, le chanteur, qui s’est occupé de divers projets, notamment la sortie d’un album solo et le travail sur un film intitulé « Zombie contre Ninja », a tweeté : « Big Shit Coming, édition 2022 : ZvN mises à jour, SK album, plans secrets de « retour à la maison », etc. Restez à l’écoute ! ‘Attendez vos fesses’- Franklin D. Roosevelt« .

Novembre dernier, NŒUD COULANT a sorti un nouveau single intitulé « Le chiffon de Chapeltown ». Taylor a décrit la chanson à Knotfest.com comme « un punisseur », affirmant qu’elle documente ce qui se passe lorsque les distorsions des médias de masse circulent dans les chambres d’écho des médias sociaux.

« C’est classique NŒUD COULANT, » mentionné Corey sur le morceau, qui s’inspire d’un Netflix documentaire qu’il a regardé sur la Éventreur du Yorkshire tueur en série qui a assassiné plusieurs femmes dans la banlieue de West Yorkshire, au Royaume-Uni, à Chapeltown à la fin des années 1970. « Et c’est frénétique. Mais lyriquement, cela vient d’un point de parler des diverses manipulations qui peuvent se produire lorsque les médias sociaux rencontrent les médias eux-mêmes. Et les différentes façons dont ces manipulations peuvent essayer de nous tirer dans des directions différentes, dans le fait que nous nous en devenons tous accros, ce qui est très, très dangereux. »

« Nous ne sommes pas votre genre » est sorti en août 2019. Le LP a vendu 118 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour se hisser à la première place du classement Billboard 200. De plus, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, en France, en Norvège, en Italie, en Autriche , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.

NŒUD COULANT a récemment terminé le « Knotfest Roadshow » tournée, avec le soutien de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE. La série de 29 dates, produite par Pays vivant, a débuté à la suite du groupe Knotfest Iowa spectacle de ville natale à Des Moines fin septembre.



