Corey Taylor refuserait “ probablement ” d’être intronisé au Temple de la renommée du rock and roll si Slipknot avait le feu vert

NŒUD COULANT chanteur Corey Taylor dit qu’il retirerait “probablement” une page du PISTOLETS DE SEXE‘playbook en refusant d’être intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll si son groupe obtenait un jour le signe de la tête.

Quand le PISTOLETS DE SEXE‘l’intronisation a été annoncée en 2006, chanteur principal Johnny Rotten (né Lydon) envoyé le long d’une lettre manuscrite hilarante (et grammaticalement incorrecte) dans laquelle il comparait les salle à “urine dans le vin” et a ajouté: “À côté du PISTOLETS DE SEXE, le rock and roll et ce temple de la renommée est une tache de pisse. Ont été [sic] je ne viens pas. Ont été [sic] pas votre singe. “Plus tard, il a dit:” Je ne peux accepter aucune récompense de leur part – à moins qu’ils ne m’offrent une merde d’argent. “

La perspective de NŒUD COULANT être intronisé dans le Rock Hall a été élevé pendant Taylorentretien récent de Andy Hall de la station de radio Des Moines, Iowa Lazer 103.3. Lorsque Andy a suggéré que les fans avaient le pouvoir d’obtenir NŒUD COULANT dans le salle et “redresser tous les torts du passé en induisant également JUDAS PRIEST et SCORPIONS et un tas d’autres groupes qui méritent leur place, ” Corey dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Tout d’abord, je m’en fiche salle, parce que je pense que c’est un tas d’ordures. Ils n’honorent rien d’autre que la musique pop, vraiment, et ils n’introduisent vraiment de vrais groupes de rock que lorsqu’ils doivent céder à la pression. Ils ont manqué de respect à tant de groupes dans le passé en plaçant d’autres avant ceux qui le méritent réellement, que j’irais probablement dans le sens du PISTOLETS DE SEXE. Je serais, comme, ‘Votre salle est une imposture. Je m’en fiche si j’en fais partie ou non. Vous n’avez aucune idée de ce qu’est réellement l’esprit du rock and roll. Alors prends ça et pousse-le dans ton tu-sais-quoi. Donc, c’est essentiellement là où j’en suis. Et, de toute évidence, je n’obtiens aucun point de brownie, et je ne serai probablement jamais nominé, mais je m’en fiche. “

Taylor a continué en disant qu’il ne pense pas NŒUD COULANT les fans “se soucieraient réellement si nous étions [the Rock Hall] pour commencer. Cela ne nous empêchera pas de jouer “, a-t-il déclaré.” Je veux dire, pensez-y: les joueurs de football, ils prennent leur retraite et ensuite [into the Football Hall Of Fame]. Nous allons toujours. Pourquoi voudrais-je aller dans le Temple de la renommée si nous continuons à tuer? “

ce n’est pas la première fois Taylor a critiqué le Temple de la renommée du rock and roll. En mai 2016, le chanteur a été demandé par Nuits Loudwire pour son avis sur les commentaires Gene Simmons contester les actes de hip-hop – et d’autres artistes non rock – étant intronisés dans le Rock Hall. Il a répondu: “Je vois ce que Gène»dit, et, vous savez, je suis un gars de la vieille école aussi; Je comprends. Mais en même temps, plus je regarde quoi RNF fait, mec, je veux dire, ils m’ont influencé, et je suis un gars du rock and roll. Alors, comment ne méritent-ils pas d’être là-dedans? Pour moi, des groupes comme ça, des groupes comme RUN – DMC, c’est un autre type de groupe, mais c’est un groupe, mec. Je veux dire, c’est tout droit. Donc je peux voir les deux côtés de celui-ci. “

Il a poursuivi: “J’ai de plus gros problèmes avec le Temple de la renommée que certaines des personnes qui y sont allées. Le mien a plus à voir avec le fait que jusqu’à cette année, ASTUCE BON MARCHÉ et VIOLET FONCÉ n’étaient pas là. Cela, pour moi, est irrespectueux à un tout autre niveau. NWA mérite-t-il d’être dedans? Vous avez vraiment raison. Mais a fait ASTUCE BON MARCHÉ et VIOLET FONCÉ méritent d’être dans des années avant leur arrivée? Vous avez sacrément raison, ils l’ont fait. Donc, toute l’organisation doit déterminer qui elle va honorer et quand, car il y a encore des groupes en ce moment qui ne devraient pas l’être. “

Deux ans plus tôt, Corey appelé EMBRASSER sur la querelle publique entre les membres actuels du groupe, deux ex-membres originaux et le Temple de la renommée du rock and roll au cours de l’intronisation tant attendue du groupe dans le salle en avril 2014. Taylor a dit: “D’un côté, vous êtes ravi d’être un EMBRASSER fan, mais d’un autre côté, c’est comme: “ Pouvez-vous simplement mettre de côté vos petits problèmes et réaliser que sans les uns les autres, vous n’auriez pas été en mesure de faire ça? Pouvez-vous simplement mettre des choses de côté et faire à nouveau un spectacle pour les fans de la programmation originale? Et puis tu n’as plus jamais à se revoir? ‘”

EMBRASSER co-fondateurs Simmons et Paul Stanley a fermement rejeté l’idée de se produire lors de la cérémonie d’intronisation avec d’anciens membres fondateurs Peter Criss et Ace Frehley, malgré la salleles souhaits des fans et des fans.

Taylor ajouté: “Sans [Frehley and Criss], les deux autres gars ne seraient pas là où ils sont! Et c’est juste moi qui pose les choses directement! Il se peut que je ne reçoive plus jamais un mot gentil de personne dans ce groupe. Mais je pense que c’est mesquin et je pense que c’est ridicule! Comprenez-le! Faites preuve de respect, car parfois, il ne s’agit pas de vous, mais des fans. “

Un autre artiste qui a refusé d’être intronisé dans le Rock Hall est GUNS N ‘ROSES chanteur Axl Rose. Dans une lettre d’avril 2012 au salle, les fans du groupe et “à qui cela peut concerner”, Rose a énuméré plusieurs raisons pour ne pas avoir assisté à la cérémonie de son groupe à Cleveland, y compris le sentiment que le salle ne le respecte pas. En refusant sa propre intronisation, il a ajouté: «Je demande fortement que je ne sois pas intronisé par contumace et sachez que personne n’est autorisé et que personne ne peut être autorisé à accepter une intronisation à ma place ou à parler en mon nom.