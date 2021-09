Corey Taylor sur sa bataille contre Covid 19: c’était «le plus malade que j’aie jamais été de ma vie»

Corey Taylor a déclaré que son cas révolutionnaire de COVID-19 a produit des symptômes qui l’ont rendu “le plus malade” qu’il ait jamais été dans sa vie, et il a crédité le vaccin de l’avoir gardé hors de l’hôpital.

L’homme de 47 ans NŒUD COULANT et PIERRE AURE Le chanteur, qui est entièrement vacciné, a été contraint d’annuler sa comparution à une convention sur la culture pop du Michigan le mois dernier après avoir été testé positif pour le coronavirus.

Taylor a discuté de sa bataille contre le COVID-19 lors d’une apparition mardi dernier (21 septembre) sur SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk”. Interrogé sur une mise à jour sur sa santé, il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je me sens bien. Je le dis depuis le premier jour: Dieu merci pour les vaxx. Parce que non seulement cela l’a raccourci incroyablement, mais mon rétablissement n’était rien. Je veux dire, j’étais malade [for a couple of] jours – les plus malades que j’aie jamais été de ma vie – et puis, la troisième nuit, je me sentais bien. Et honnêtement, au quatrième jour, si je n’avais pas été testé positif, je serais retourné au gymnase; Je me sentais si bien. Et heureusement, il n’y avait pas de problèmes pulmonaires, ce qui m’aurait foutu, évidemment. Mais, ouais, je vais bien, mec.

“A tous ceux qui ont des doutes : n’écoutez pas les [Nicki] Minajes du monde. Le vaxx fonctionne. D’accord? ça a marché pour moi, [and] cela fonctionnera pour vous.”

Corey a également parlé de ce que c’était que de revenir sur scène avec NŒUD COULANT pour la première fois en 18 mois le 4 septembre au Rocklahoma festival à Pryor, Oklahoma. Le concert a marqué le début de Taylorle nouveau masque de , sur lequel il travaillait depuis quelques mois.

Parlant de la façon dont il s’est préparé pour le Rocklahoma concert, Corey a déclaré: “En gros, je suis revenu à mon entraînement normal. Mon cardio est n’importe où en montée sur au moins trois miles ou en courant sur trois miles. Et puis je fais de la musculation en plus de cela. Mais voici la réalité, mec : il n’y a aucun moyen de se former correctement pour un NŒUD COULANT spectacle. On s’est tous dit : ‘Ouais, on se sent bien.’ Et puis nous avons traversé ce premier spectacle, et nous étions du mastic; nous étions juste brisés. Moi et Jim [Root, SLIPKNOT guitarist] tous les deux se sont regardés et nous nous sommes dit : « Dieu, à quoi pensions-nous ? » Oh mon Dieu.’ Parce que c’est une énergie tellement différente… Parce que tu montes sur scène avec absolument tout abandon, et nous y sommes allés aussi fort que nous le pouvions. Nous sommes sortis de scène et aucun de nous ne pouvait bouger le cou. C’était le chaos total.

“Tout ce que vous pouvez faire, c’est simplement essayer d’être en aussi bonne santé que possible, puis essayer d’obtenir autant de spectacles que possible pour revenir dans ce mécanisme, ce muscle, en gros”, a-t-il ajouté.

Taylor, qui a passé quelques jours en quarantaine dans un hôtel de Denver après son diagnostic, avait précédemment déclaré Conséquence du son qu’il n’avait aucune patience pour les personnes qui exposent sciemment les autres au virus.

“Si vous allez exposer les gens au risque de tomber malades, vous ne devriez pas vouloir aller à un spectacle. C’est du bon sens”, a-t-il déclaré. “Et si tu mets les gens en danger, alors tu es un putain de connard. Et tu ne devrais pas être laissé entrer de toute façon.”

Corey a terminé la dernière étape de sa tournée solo à l’appui de son album 2020 “CMFT” le 19 août à Denver.

Rappeur Nicki Minaj a déclenché une controverse plus tôt ce mois-ci pour avoir suggéré que le vaccin COVID-19 pourrait causer des problèmes de reproduction. Elle a tweeté qu’elle souhaitait faire plus de recherches avant de se faire vacciner et a affirmé qu’un ami de son cousin en avait ressenti des effets indésirables, ce que les responsables de la santé ont réfuté.

