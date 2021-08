Tout en discutant virtuellement avec les fans dans le cadre de la GalaxyCon, NŒUD COULANT et PIERRE AURE leader Corey Taylor On lui a demandé s’il y avait un genre de musique spécifique qu’il aimerait encore exploiter et qu’il n’a encore poursuivi avec aucun de ses projets. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je veux vraiment faire un album de jazz à un moment donné. J’en ai parlé dans quelques interviews et trucs différents. Mais j’ai définitivement un certain style de jazz vers lequel je gravite davantage – comme une taille plus sale de jazz ; le whisky jazz est ce qu’ils appellent… Je veux toujours faire un album acoustique plus sombre. Je n’écris pas des trucs comme ça tout le temps, et la raison pour laquelle je ne le fais pas c’est parce que c’est si facile pour moi ; Je peux écrire cette merde dans mon sommeil. J’aime trébucher sur tous les genres que j’ai grandi en écoutant et essayer de créer un hybride d’amalgame qui soit excitant et un peu pop et qui amène les gens à ce que j’écoutais. A part ça, je ne sais pas, mec. J’ai tout fait.”

Taylor précédemment discuté de son désir de faire un album de jazz lors d’une apparition en décembre 2018 sur RadioVegas.Rocks‘s “Radio chaotique”. À l’époque, il a déclaré: “J’ai en fait pensé à faire quelque chose comme ça – monter un quatuor ou un quintette et faire un album de jazz, comme un album de jazz sombre, [and] l’enregistrer en direct dans une pièce. Ça ne vendra pas de la merde. Ce serait vraiment juste pour ma putain de collection personnelle… Parce que j’aime le jazz. Beaucoup de gens ne s’en rendent pas compte — j’écoute beaucoup de jazz des années 40 et 50. Et il y a ceci… les trucs obsédants qui [Billie] Vacance ferait, les trucs plus anciens qui Charlie Parker ferait, quand il était vraiment foutu – ce serait ce dont je serais le plus proche. Et j’ai, en fait, des versions jazzy de certaines de mes propres chansons que j’adorerais essayer. Probablement quelque chose comme “Prothèses” [by SLIPKNOT], je pense que ce serait vraiment, vraiment cool. Puis ‘Embêter’ — J’ai une version jazzy vraiment cool de ‘Embêter’ ça pourrait être vraiment cool.”

Corey, qui est entièrement vacciné, a été contraint d’annuler sa comparution à une convention sur la culture pop du Michigan il y a une semaine après avoir été testé positif pour le coronavirus. Taylor a d’abord partagé la nouvelle dans une vidéo publiée le 20 août sur le Facebook page pour Astronomicon, l’événement où il devait comparaître ce week-end. Le musicien de 47 ans a passé quelques jours en quarantaine dans un hôtel de Denver après son diagnostic avant de rentrer chez lui.

Taylor a terminé la dernière étape de sa tournée solo à l’appui de son album 2020 “CMFT” le 19 août à Denver.



