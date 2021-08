Corgi racing diffusé sur ESPN pour le plus grand plaisir des amoureux des animaux du monde entier

in

C’est la canicule de l’été chez ESPN. Oui, pour de vrai.

Samedi, au milieu d’un après-midi très froid avec peu de contenu sportif, ESPN a surpris les téléspectateurs avec un régal inattendu. Après avoir diffusé le football MLS dans l’après-midi, ESPN a complètement changé de piste et a commencé à diffuser des courses de corgi sur sa chaîne principale.

La course de corgi en question était les courses de corgi 2021 qui se sont tenues à Emerald Downs à Auburn. Malheureusement, la course a déjà eu lieu en juillet – et il n’est pas immédiatement clair si ESPN l’a télégraphié à son public – mais l’événement a été une merveilleuse surprise même s’il ne s’agissait pas d’une télévision en direct.

Voici comment s’est déroulée la première course, avec des commentaires de premier ordre.

Nous avons des courses de Corgi sur ESPN, le virage à gauche immédiat vers l’avant-champ m’a eu pic.twitter.com/BSqdk1I68Q – CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) 21 août 2021

Et voici comment la course finale s’est terminée, Angus remportant le premier prix après avoir repoussé une pointe de vitesse tardive de Chance.

Angus gagne avec une interférence claire au milieu de terrain pic.twitter.com/eUNbDJc635 – CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) 21 août 2021

Parlez d’une finition passionnante! Les amoureux des animaux du monde entier étaient ravis, perplexes et amusés par les débats sur ESPN.

alors, espn ne montre que les courses de corgi maintenant? Je veux dire, merci, mais aussi pourquoi – lizzy (@stellsyeah) 21 août 2021

PSA : Il y a des courses de corgi sur ESPN en ce moment. La joie de découvrir cela sur le guide m’a complètement justifié re: toujours payer pour le câble. pic.twitter.com/VwxebqqFRG – Emma Baccellieri (@emmabaccellieri) 21 août 2021

Le football de pré-saison, c’est bien, mais saviez-vous qu’il y a des courses de corgi sur espn en ce moment? COURSE CORGI – Lindsay Jones (@bylindsayhjones) 21 août 2021

Je voulais juste informer le TL que si vous allumez espn, quelque chose appelé courses de corgi se produit et c’est exactement ce que cela ressemble: des dizaines de gros corgis à pattes courtes et poilus s’affrontant sur une piste c’est ma nouvelle chose préférée sur la planète – snydaho (@snydaho) 21 août 2021

Donc, ces courses de corgi sur @espn sont un contenu fantastique 10/10. pic.twitter.com/tpXEytBJ6T – Erin Lisch (@ErinLischNews) 21 août 2021

Je viens de regarder un tas de corgis courir sur ESPN je suis tellement heureux pic.twitter.com/kPQkcptcOS – Fabio (@_FabioTran_) 21 août 2021

Corgi Race Championship sur ESPN est tellement mieux que de regarder un match des Mets. pic.twitter.com/CNcLTeERH4 – Alex Bee (@ayebee_91) 21 août 2021

Je regarde Corgi courir sur @ESPN. Je ne l’invente pas. – John Stempin (@johnstempinNPR) 21 août 2021

À la brasserie Blue Moon à Denver en train de regarder une course de corgi sur ESPN. La vie est belle – Drew🔥 (@Filthy_Red) 21 août 2021

