La représentante Cori Bush, membre de l’escouade et fervente partisane du financement de la police, a perdu près de 65 000 $ de plus dans les services de sécurité privés au cours des trois derniers mois, selon les documents de campagne publiés vendredi.

La campagne du démocrate du Missouri a dépensé 64 141,26 $ en sécurité privée entre début juillet et fin septembre, selon les dossiers de la Commission électorale fédérale. L’argent a été distribué à une poignée d’entreprises, dont Peace Security, RS&T Security Consulting, Aegis Logistics, Whole Armor Executive Protection & Security et Nathaniel Davis, dont les paiements sont envoyés à la même adresse que son siège de campagne.

Bush a maintenant investi plus de 130 000 $ des coffres de sa campagne dans les services de sécurité privés au cours des six derniers mois.

Le nouvel argent fait suite à la campagne de près de 70 000 $ que Bush a dépensée pour les « services de sécurité » entre le 15 avril et le 18 juin, a rapporté Fox News précédemment.

Bush a fait face à de vives critiques à la suite du rapport et a défendu les dépenses.

CORI BUSH DÉFEND UN APPEL À FINANCER LA POLICE TOUT EN AYANT UNE SÉCURITÉ PRIVÉE : « VOUS PRÉFÉREZ MOURIR ?

« Ils préféreraient que je meure ? Bush a demandé lorsqu’il a été interrogé sur les paiements par CBS News en août. « Tu préfères que je meure ? C’est ce que tu veux voir ? Tu veux me voir mourir ? Tu sais parce que ça pourrait être l’alternative.

Bush a déclaré qu’elle engageait la sécurité pour les tentatives d’assassinat et qu’elle avait « trop de travail à faire ».

« Alors aspirez-le, et le financement de la police doit avoir lieu », a-t-elle ajouté.

Peu de temps après la vigoureuse défense des paiements par Bush, le KMOV4 de St. Louis a découvert grâce à des images de caméras de surveillance obtenues, que Bush avait engagé deux adjoints du shérif, Tylance Jackson et Maurice Thompson, dans le cadre de sa sécurité.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La découverte a conduit au licenciement de Jackson et Thompson, qui n’avaient pas obtenu l’approbation pour le concert parallèle, a déclaré le shérif de St. Louis Vernon Betts à l’époque.

La campagne de Bush n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News.