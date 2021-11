Cori Bush : l’opposition Manchin à Build Back Better est « anti-Noir »

La représentante Cori Bush, D-Mo., membre de l’aile gauche House « Squad » qui soutient les efforts visant à financer la police, a publié lundi une déclaration réprimandant le sénateur Joe Manchin, DW. Va, pour le manque de soutien qu’il a apporté à la loi Build Back Better du président Biden, affirmant que son refus de soutenir la législation est « anti-noir, anti-enfant, anti-femme et anti-immigré ».

« L’opposition de Joe Manchin au Build Back Better Act est anti-Noir, anti-enfant, anti-femme et anti-immigré », a affirmé Bush. « Lorsque nous parlons de changement transformateur, nous parlons d’un projet de loi qui profitera aux communautés noires, brunes et autochtones. »

WASHINGTON, DC – 06 OCTOBRE: Le sénateur Joe Manchin (D-WV) prend la parole lors d’une conférence de presse devant son bureau à Capitol Hill le 06 octobre 2021. (Photo d’Anna Moneymaker/.) (Anna Moneymaker/.)

La nouvelle membre du Congrès du Missouri a également déclaré que Manchin « ne peut pas dicter l’avenir de notre pays » et qu’elle ne « fait pas confiance à son évaluation de ce dont nos communautés ont le plus besoin ».

CORI BUSH, L’AVOCAT DE ‘DÉFINIR LA POLICE’, LIBÈRE 65 000 $ DE PLUS DANS DES SERVICES DE SÉCURITÉ PRIVÉS

« Je fais confiance aux parents de mon district qui ne peuvent pas se rendre à leur service sans garde d’enfants », a déclaré Bush. « Je fais confiance aux scientifiques qui nous ont montré à quoi ressemblera notre avenir si nous ne parvenons pas à résoudre de manière significative la crise climatique. Je fais confiance aux patients et aux médecins qui réclament une couverture sanitaire complète pour chaque personne en Amérique. »

SAN FRANCISCO, CA – 13 AVRIL: Cori Bush et Rachel Lears assistent à la première du tapis rouge « Knock Down The House ». (Photo de Kimberly White/. pour Netflix) (Kimberly White/. pour Netflix)

Manchin a accusé les démocrates progressistes de tenir en otage le projet de loi bipartite sur les infrastructures dans une déclaration cinglante lundi, ajoutant qu’il ne soutiendrait pas le vaste projet de loi de dépenses qu’ils favorisent sans un examen approfondi de la façon dont ses politiques affecteraient l’économie américaine.

« En termes simples, je ne soutiendrai pas un projet de loi aussi conséquent sans bien comprendre l’impact qu’il aura sur notre dette nationale, notre économie et le peuple américain », a déclaré Manchin. « Chaque élu doit savoir pour quoi il vote et l’impact que cela a, non seulement sur ses électeurs, mais sur l’ensemble du pays. »

Le sénateur américain Joe Manchin prononce une allocution devant les journalistes au Capitole des États-Unis le 1er novembre 2021. REUTERS/Jonathan Ernst (REUTERS/Jonathan Ernst)

Le sénateur de Virginie-Occidentale, qui, selon Bush, « doit soutenir le Build Back Better Act », n’a pas encore approuvé le projet de loi de dépenses, qui prévoit des coûts de 1,75 billion de dollars sur une période de 10 ans.

Dans sa déclaration, Bush a également affirmé que les communautés ethniques minoritaires sont « massivement exclues de l’accord bipartite sur les infrastructures », un projet de loi distinct, et a exhorté ses collègues à « ne laisser personne de côté ».

Fox News n’a pas reçu de réponse immédiate du bureau de Manchin.