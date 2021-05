Coria prend les trois points contre Lebrijana (1-4)

30/05/2021 à 10h15 CEST

le Coria a montré sa meilleure version lors de la réunion qui s’est tenue dans le Municipal de Lebrija contre Lebrijana, qui s’est terminée par une victoire (1-4). La Lebrijana voulaient améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre La Palma CF, accumulant un total de trois défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, Coria gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Conil loin de chez soi et le Cabecense dans leur stade, respectivement par 0-1 et 2-0. Avec cette défaite, le Lebrijana est resté en neuvième position après la fin du match, tandis que le Coria est sixième.

La première moitié de la confrontation a commencé d’une excellente manière pour les Coria, qui a tiré le coup de canon sur le Municipale de Lebrija avec un peu de Rafael Toro à la minute 31. Cependant, le Lebrijana a obtenu l’égalité grâce à un but de Fran à 32 minutes. Mais plus tard, l’équipe visiteuse à la 39e minute a avancé son équipe grâce à un but de Ndour, terminant ainsi la première partie avec un 1-2 sur la lumière.

Après la mi-course du match, en seconde mi-temps est venu le but de l’équipe de Cordoue, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire grâce à un but de Cobo à la 80e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui a pris ses distances par un but de Dani Romero juste avant le coup de sifflet final, précisément à 87. Finalement, le match s’est terminé sur un score de 1-4.

Avec ce résultat, le Lebrijana il reste 18 points et le Coria obtient 29 points après avoir remporté le match.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: le Lebrijana tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Castilleja CF à la maison, tandis que le Coria jouera dans son fief contre lui Arcs.

Fiche techniqueLebrijana :Alvaro Hormiga, Raúl Cabrera, Utrera, Kamara, Fran, Diego, Sanchez M., Tano, Ramon, Miguel et ReinaCoria :Navajas, David Feito, Jesus Gonzalez, Cabana, Gonzalo (Kike Japan, min.81), Curro (Acosta, min.81), Owono, Juan Antonio, Rafael Toro (Dani Romero, min.70), Jarana (Diego, min. .80) et Ndour (Cobo, min. 70)Stade:Municipal de LebrijaButs:Rafael Toro (0-1, min. 31), Fran (1-1, min. 32), Ndour (1-2, min. 39), Cobo (1-3, min. 80) et Dani Romero (1- 4, minimum 87)