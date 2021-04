Coria reçoit Conil le deuxième jour

13/04/2021 à 20:01 CEST

le Coria reçoit ce mercredi à 20h00 la visite du Conil dans le Stade du Guadalquivir lors de leur deuxième match de la deuxième phase de la troisième division.

le Coria Il affronte le match de la deuxième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Cabecense dans son dernier match.

Pour sa part, le Conil a été imposé à La Palma CF 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Bassin, il attend donc avec impatience sa visite au stade de Coria.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade du Guadalquivir, en fait, les chiffres montrent sept victoires et un nul en faveur de la Coria. À leur tour, les locaux ont un total de huit matchs consécutifs invaincus contre ce rival dans la deuxième phase de la troisième division. Le dernier match auquel ils ont joué Coria et le Conil dans ce tournoi, c’était en novembre 2019 et s’est terminé sur un résultat de 3-0 en faveur des visiteurs.

En analysant le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur la Coria avec une différence de sept points. le Coria Il arrive au meeting avec 16 points dans son casier et occupe la huitième place avant le match. Pour sa part, Conil il a 23 points et se classe deuxième de la compétition.