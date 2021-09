Coria remporte la victoire contre Antequera (2-0)

04/09/21 à 22h30 CEST

Les Coria remporté à domicile 2-0 leur premier match de deuxième division RFEF qui s’est déroulé ce samedi à L’île. Avec ce résultat, l’équipe Corian est première avec trois points et l’Antequerano dix-huitième et sans points à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe locale, qui a inauguré la lumineuse par un but de Patxi Davila peu de temps après le début du match, plus précisément à la quatrième minute, concluant la première période avec un score de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe Corian, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un nouveau but de Patxi Davila, réalisant ainsi un doublé à la 84e minute, terminant le match sur le score de 2-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Coria ils sont entrés du banc tache, Alexandre, Orfèvre, Chema et Adil remplacement Alagy Oliveira, Erik aguado, pin, Sergio Gomez et Ivan Fdez, tandis que les changements par le Antequera Ils étaient Alexandre Marcelo, & Ccaron; et & zcaron; comme, Luismi, Bachek et Narbonne, qui est entré par Pays, Alex Escardo, Sergio Garcia, Ivan Aguilar et Frisé.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de huit cartes ont été présentées. Par le Coria l’arbitre sanctionné de jaune pour Alagy Oliveira et tache, tandis que dans l’équipe d’Antequera, il a réprimandé Juanjo, Michael, Manu et Alexandre Marcelo et avec du rouge à Juanjo (2 jaune) et Michael (2 jaunes).

Le lendemain, le second de la deuxième division RFEF, le Coria jouera son match contre lui San Roque Lepe en dehors de la maison. Pour sa part, Antequera jouera dans son fief son match contre lui Don Benito.

Fiche techniqueCoria :Diego, Chavales, Pedro Melli, Rubén Alegre, Alagy Oliveira (Mancha, min.46), Sergio Gomez (Chema, min.79), Pino (Platero, min.65), Patxi Dávila, Santi, Ivan Fdez (Adil, min. .79) et Erik Aguado (Alejandro, min.65)Antequera :Iván, Manu, Humanes, Mauro, Juanjo, Pais (Alejandro Marcelo, min.46), Michael, Sergio García (Luismi, min.72), Crespo (Narbona, min.77), Álex Escardó (& Ccaron; et & zcaron ; as, min.63) et Iván Aguilar (Bachek, min.77)Stade:L’îleButs:Patxi Dávila (1-0, min. 4) et Patxi Dávila (2-0, min. 84)