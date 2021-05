Coria remporte la victoire contre Cabecense (2-0)

08/05/2021 à 21:03 CEST

le Coria a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Cabecense ce samedi dans le Stade du Guadalquivir. le Coria voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Arcs par un score de 2-1. Concernant l’équipe visiteuse, le Cabecense est venu de battre 1-0 à domicile pour La Palma CF lors du dernier match organisé. Après le match, l’équipe de Cordovan est septième, tandis que le Cabecense Il est quatrième après la fin du match.

Le match a pris un départ imbattable pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de onze mètres. David Feito à la 18e minute, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

En deuxième période, le but est venu pour lui Coria, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un objectif de Festivités peu avant la fin, plus précisément en 1990, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 2-0.

Pour le moment, le Coria reste avec 23 points et Cabecense avec 25 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Coria est contre lui Conil, Pendant ce temps, il Cabecense fera face au Castilleja CF.

Fiche techniqueCoria:Navajas, David Feito, Jesus Gonzalez, Cabana, Gonzalo, Curro, Dani Romero (Gordillo, min 75), Owono, Rafael Toro (Camacho, min 58), Acosta (Diego, min 65) et Ndour (Jarana, min .75)Cabecense:Iván Casas, Francis, Jose Mari, Dani Marín, Torres, Alonso, Carlos García, Leon, Fran Ganfornina, John et LuismiStade:Stade du GuadalquivirButs:David Feito (1-0, min.18) et Jarana (2-0, min.90)