Coria reste avec la victoire contre le CD Diocesano (1-0)

04/04/2021 à 23:33 CEST

le Coria a commencé par une victoire 1-0 à domicile contre le Diocésain lors de son premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui a eu lieu ce dimanche à L’île. Avec ce résultat, l’équipe Coriano est troisième avec 48 points et le CD diocésain cinquième avec 44 points dans le casier après le duel.

La première partie du match a commencé face à l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de David Lopez en minute 9. Avec ce score, la première partie du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 1-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Coria a donné accès à Antonio, Giráldez et Deme Rguez pour Chema, pin et Ivan Fdez, Pendant ce temps, il Diocésain a donné accès à Herrera, tache et Alberto pour Bec, Chaume et Montagne.

Un total de six cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Ivan Fdez, Mahillo et Chencho et carton rouge à Chencho (2 jaunes). De son côté, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Patxi Davila, Zakarias et Avec ça.

Avec ce résultat, le Coria il obtient 48 points et le Diocésain avec 44 points.

Le deuxième jour, le Coria jouera contre lui Sherry loin de chez soi, tandis que le CD diocésain fera face au Moralo à la maison.

Fiche techniqueCoria:Galan, Mahillo, Carlos, Carlos Javier, David López, Álvaro, Pino (Giráldez, min 69), Chencho, Alejandro, Chema (Antonio, min 61) et Ivan Fdez (Deme Rguez, min 69)CD diocésain:Cordero, Manu, Patxi Dávila, Monte (Alberto, min.76), Conesa, Zakarias, Cano (Herrera, min.66), Javier, Rastrojo (Mancha, min.76), Luismi Cruz et Víctor FelipStade:L’îleButs:David López (1-0, min. 9)