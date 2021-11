Corina Smith présente « Parfois »

La célèbre actrice et chanteuse Corina Smith présente son plus récent single intitulé « A Veces », un sensationnel R & B / Trap en espagnol interprété avec tous les aspects de ces deux figures musicales.

Corina rejoint le rappeur et producteur américain Arcángel, dans ce nouveau single qui parle de situations réelles et quotidiennes dans une relation de couple, une chanson avec laquelle le public se connectera sans aucun doute à plusieurs reprises, comme le mentionne Corina Smith.

« Sometimes » est une chanson qui a les deux faces de toute histoire d’amour, de toute relation quand elle n’est pas en harmonie, au final, la morale c’est qu’on n’est pas toujours là pour être aimé « parfois » ou pour des instants. Vous méritez plus que vous ne donnez, mais vous recevez le moins.

La chanson a déjà une vidéo officielle qui peut être vue sur la chaîne de Corina, le tournage a été réalisé à Miami, en Floride et réalisé par Maricel « Chachita » Zambrano qui a récemment été nominé pour le Latin Grammy 2021 pour la meilleure production audiovisuelle, la vidéo raconte un histoire d’infidélité, où il n’y a plus de coexistence ou de compréhension et une chambre d’hôtel était située comme un endroit où ils se retrouvent avec cette discorde au sein de la relation, dans la vidéo, les regards des artistes parlent d’eux-mêmes.

Après des succès comme « GPS » avec Noriel, qui cumule déjà plus de 3 millions de vues sur YouTube et faisant partie de super playlists comme Baila Reggaeton sur Spotify, Corina veut continuer à faire tomber son public amoureux de vraies chansons comme son nouveau chanson « Parfois ».

Le thème composé entre les deux, raconte une situation avec laquelle « tout le monde peut se connecter ».

« C’est quelque chose de trop réel. C’est une situation que tout le monde peut se connecter, que vous sentez que vous ne

valorisent ou que vous êtes de l’autre côté et que quelqu’un exige beaucoup de vous et non

vous pouvez donner 100 pour cent. Tu as les deux côtés de toute histoire d’amour

de toute relation quand ils ne sont pas en harmonie ou en paix. En fin de compte, la morale est

que tu n’es pas là pour être aimé parfois. Tu mérites plus que ce que tu es

donner, ils vous donnent le strict minimum… », a déclaré Smith.

YouTube : https://youtu.be/l7D4ZshLciw