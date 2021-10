Corinne Bailey Rae et Joss Stone s’associent pour la tournée 2022

auteurs-compositeurs-interprètes britanniques Corinne Bailey Rae et Pierre d’encens arrivent dans une ville américaine près de chez vous, avec l’annonce de leur tournée en co-tête d’affiche en 2022.

Annoncée aujourd’hui (26 octobre), la tournée nord-américaine comprendra une série de spectacles intimes dans des théâtres à travers les États-Unis, alors que chaque artiste apporte ses catalogues émouvants sur scène.

La tournée débutera en janvier 2022 et comprendra des arrêts à Fort Lauderdale, Atlanta, Charlotte, Dallas et l’historique Ryman Auditorium à Nashville. Les billets seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 29 octobre à 10 h, heure locale.

Les deux artistes lauréats d’un Grammy ont de nombreuses distinctions à leur nom. Corinne Bailey Rae a récemment célébré le 15e anniversaire de sa premier album éponyme avec une réédition vinyle de luxe, qui a initialement atteint la première place des charts britanniques en 2006 et comprenait les succès mondiaux « Put Your Records On » et « Like A Star ».

Elle a ensuite remporté deux MOBO Awards, pour le meilleur nouvel arrivant britannique et la meilleure femme britannique, un Mojo Award pour le meilleur nouvel acteur, et a été nominée pour le meilleur acteur britannique et irlandais aux MTV Europe Music Awards.

Elle a poursuivi le succès de son premier album avec son deuxième album, The Sea, qui a été nominé pour le prestigieux Mercury Music Prize.

Le succès de Bailey Rae l’a amenée à composer de la musique pour le cinéma et la télévision, y compris le thème de Lucky Man (SKY1) de Stan Lee. Elle a également enregistré « The Scientist » pour le titre d’ouverture et la bande originale de Fifty Shades Darker, et plus récemment, elle a co-écrit la chanson « New to Me » pour le film de 2020 La note haute, interprété dans le film de Tracee Ellis Ross.

Stone n’est pas non plus étranger aux critiques élogieuses. Elle est rapidement devenue célèbre avec son premier album multi-platine The Soul Sessions et son suivi Mind Body & Soul, qui a dominé les charts britanniques, devenant l’un des artistes soul les plus vendus des années 2000.

Stone est actuellement au travail, collaborant avec le co-fondateur d’Eurythmics Dave Stewart sur un nouvel album qui sortira bientôt sur Bay Street Records.

Visitez le site officiel pour les détails des billets et des informations sur la tournée et consultez l’itinéraire complet ci-dessous.

Dates de la tournée de Corinne Bailey Rae et Joss Stone 2022 :

19-22 janvier – Capital Jazz SuperCruise

23 janvier – Orlando, Dr. Phillips Center @ Walt Disney Theatre

25 janvier – Fort Lauderdale, Floride @ Parker Playhouse

26 janvier – Clearwater, Floride @ Ruth Eckerd Hall

28 janvier – Savannah, Géorgie @ Johnny Mercer Theatre

29 janvier – North Charleston, Caroline du Sud @ North Charleston Coliseum & Performing Arts Center

31 janvier – Atlanta @ Woodruff Arts Center

2 février – Charlotte @ Ovens Auditorium

3 février – Nashville @ Ryman Auditorium

5 février – Asheville, Caroline du Nord @ Thomas Wolfe Auditorium

8 février – Houston @ The Terminal

10 février – Austin @ ACL Live au Moody

11 février – Dallas @ Majestic Theatre