Corinthians ouvre les portes à Paulinho

Paulinho a quitté Corinthians avec le statut d’idole en juin 2013 après avoir remporté les Libertadores, la Coupe du monde des clubs et le Brasileirao. Et huit plus tard, le club de Sao Jorge Park songe à l’embaucher. Le président de l’entité de São Paulo, Duilio Monteiro Alves, a rappelé que l’ancien barcelonais, désormais âgé de 33 ans, est l’un des objectifs du club pour la prochaine saison qui débute en janvier.

De plus, le leader a mis les installations de Timao à disposition de l’international pour qu’il puisse faire de l’exercice en cette période où il est sans club, que vos négociations se concrétisent ou non afin que vous puissiez retourner dans l’entité. Et le footballeur était déjà au centre de formation ce jeudi, ce qui a suscité toutes sortes de spéculations.

Paulinho s’inscrit dans le profil d’embauche que l’administration cortinhienne actuelle fait : les footballeurs vétérans, avec identification aux escrocs, qui arrivent avec la lettre de liberté baissent le bras et qui baissent sensiblement la carte par rapport à leur ancien club.

C’est ainsi qu’en août Renato Augusto et Willian (qui a quitté Arsenal) tous deux avec un passé corinthien, et deux joueurs de qualité éprouvée, tels que Julien, et l’ailier Roger Guedes, qui évolue à un très bon niveau. Tous les quatre ont élevé le niveau de l’équipe qu’il dirige Sylvinho, qui est passé de la fuite des places de relégation aux combats pour entrer dans les Libertadores 2022.

L’ancien milieu de terrain du Barça est sans équipe depuis septembre, lorsqu’il décide de négocier son départ avec Al-Ahli, d’Arabie saoudite, où il n’a disputé que quatre matchs.

« Le désir de tous les Corinthiens est de voir Paulinho encore ici. Il a tout gagné avec nous, c’est un footballeur de race et de dévouement qui a notre identité. L’entraîneur et moi voulons vraiment qu’il revienne. Nous parlons d’une personne incroyable et avec une qualité incontestable de footballeur », a déclaré le président de Timao, Duilio Monteiro Alves.