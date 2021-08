Cormier confirme sa retraite de l’UFC à 41 ans

Daniel Cormier, à 41 ans, a confirmé sa retraite. Il a déjà prévenu avant UFC 252 qu’il ne pensait qu’à gagner et à arrêter de se battre, bien que beaucoup pensaient qu’il changerait d’avis s’il ne réussissait finalement pas à renverser Stime Miocic. Cependant, DC n’a finalement pas réussi à remporter la victoire et a maintenu sa détermination après s’être retrouvé avec une blessure à la cornée à l’œil gauche après avoir été vaincu.

Merci à tous pour votre amour et votre soutien. Ce n’est pas ce que je voulais ou ce que j’attendais, mais c’est ce que c’est. Félicitations à Stipe Miocic pour un combat fantastique, ce fut un honneur et un plaisir de partager l’Octogone avec vous pendant 50 minutes. On a fait un super show à chaque fois. A mon équipe : je vous aime tous à en mourir, vous avez fait tant de sacrifices. J’espère vous avoir rendu fier. Salina et les enfants : merci d’être ma motivation. À tous les fans, je vous aime beaucoup. Tu me pousses à essayer d’être cool. À Dana White et à l’UFC : J’ai aimé chaque minute. Merci de m’avoir donné l’opportunité. Cela a été un voyage incroyable», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux après son dernier combat samedi dernier.

Ainsi, le combattant, champion des poids lourds dans Strikeforce, a mis un terme à une longue carrière dans laquelle il était 4 fois champion poids mi-lourd UFC et double champion poids lourd. Il y a des années, il a dit qu’il ne voulait pas se battre au-delà de 40 ans, et après deux défaites et avec 41 ressorts, il décide de le quitter après un combat qui a pris plus de temps que nécessaire en raison d’une blessure lors de son précédent combat contre Lewis. Désormais, le combattant effectuera des fonctions de commentaire sur ‘ESPN’.