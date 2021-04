Cornel West dit qu’Obama n’avait pas le “ courage ” de lutter contre le racisme – mais Biden le fait ⋆ .

Dr. Cornel West fait exploser l’ancien président Barack Obama encore une fois en affirmant qu’il n’avait pas le courage de lutter contre le racisme.

Le professeur West est apparu jeudi sur CNN International et a félicité le président Joe Biden sur son discours conjoint au Congrès. Malgré une croyance antérieure selon laquelle Biden serait un «désastre néolibéral», West a depuis changé d’avis.

West a salué Biden pour son plan de retrait des troupes d’Afghanistan, de lutte contre la réforme de la police, d’amélioration des infrastructures et de signature du plan de sauvetage américain. Il aimait le 46e commandant en chef du président Lyndon Johnson, qui a été le 36e dirigeant du pays. West a déclaré qu’il continuerait à faire pression sur des questions telles que le conflit en Haïti et la politique étrangère, mais dans l’ensemble, Biden l’a surpris et a fait plus qu’Obama.

«Il me rappelle beaucoup LBJ, qui a commencé comme un suprémaciste blanc de Jim Crow au Texas et qui a fini par devenir l’une des principales forces du bien contre la suprématie blanche. C’est pourquoi vous n’abandonnez jamais les gens », a déclaré West.

«On ne sait jamais dans quelle direction ils se dirigent. Vous ne savez jamais quel genre de changement ils peuvent proposer, et si Biden continue de cette manière, il ressemblera beaucoup à LBJ et sera une force beaucoup plus forte pour le bien contre la suprématie blanche sur le terrain que ne l’était Barack Obama.

West a en outre affirmé que «Obama avait les symboles. Il est brillant, il est noir, il est prêt, et ainsi de suite. Je n’ai pas eu le courage.

West a affirmé que le 44e président n’avait pas le courage de son vice-président pour lutter explicitement contre le racisme. Lors du discours de Biden, il a déclaré que la suprématie blanche était du terrorisme, et West l’a trouvé plus un porte-étendard du progressisme.

Le président Joe Biden s’adresse à une session conjointe du Congrès, avec la vice-présidente Kamala Harris et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-CA) sur l’estrade derrière lui le 28 avril 2021 à Washington, DC (Photo par Melina Mara-Pool / . )

«Je n’avais pas la volonté de lutter comme Biden quand il s’agit de ce problème, quand il s’agit d’une variété de problèmes. Alors qui le saurait? Qui penserait que Joseph Biden de Scranton, en Pennsylvanie, pourrait devenir une telle force pour le bien pour les progressistes?

West a longtemps critiqué Obama, en particulier en ce qui concerne les questions de race et d’idéologie. Au lendemain de la mort de George Floyd en mai dernier, alors qu’il était sous la garde de la police de Minneapolis et des manifestations qui ont suivi, West a souligné que le calcul était tout autant la faute d’Obama.

«Le mouvement Black Lives Matter a émergé sous la direction d’un président noir, d’un procureur général noir et de la sécurité intérieure des Noirs et ils ne pouvaient pas tenir leurs promesses», a déclaré West lors d’une interview sur CNN.

Il a en outre déclaré que le pays voyait l’Amérique comme une expérience sociale ratée.

«Et ce que je veux dire par là, c’est que l’histoire des Noirs depuis plus de 200 ans en Amérique a été consacrée à l’échec américain», a-t-il déclaré.

«Son économie capitaliste ne pouvait pas générer et livrer, de telle sorte que les gens puissent vivre une vie décente», a-t-il ajouté. «L’État-nation, son système de justice pénale, son système juridique ne peuvent pas assurer la protection des droits et des libertés.»

West a également tracé une ligne entre Obama et son successeur, l’ancien président Donald Trump dans un éditorial brûlant pour The Guardian en 2017.

«Le règne d’Obama n’a pas produit le cauchemar de Donald Trump – mais il y a contribué», a-t-il écrit.

Le segment peut être consulté ici.

