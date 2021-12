Cornellà clôt une bonne année avec une visite du culé et de grandes attentes

18/12/2021 à 18:14 CET

L’UE Cornellà affrontera ce dimanche à domicile, la filiale du FC Barcelone, comme dernier match de 2021. Avec cette confrontation contre l’équipe première en début d’année en Copa del Rey en mémoire, l’équipe Cornellaense cherche à clôturer un calendrier extrêmement positif. an. Une équipe qui affronte ce match connaissant l’attrait traditionnel de l’affrontement, non seulement en raison du niveau des deux mais aussi parce que ce week-end deux clubs habituellement connectés en ce qui concerne les jeunes promesses s’affronteront également, étant deux l’une des meilleures carrières, non seulement en Catalogne, mais aussi en Espagne.

« La dernière fois que nous nous sommes affrontés ici, c’était contre l’équipe première de la Coupe, mais la filiale de son côté nous rend toujours les choses très difficiles car elle a tendance à être l’une des plus fortes de la catégorie pour des raisons évidentes. Cette fois-ci. ce sera la même chose mais nous essaierons d’ajouter et nous aurons sûrement une tribune avec une bonne ambiance pour en profiter. & rdquor;, dans des déclarations exclusives à Diario Sport, Andrés Manzano, directeur général de l’UE Cornellà.

Et bien que La Masía soit plus reconnaissable au premier coup d’œil, la carrière de Cornellanense n’est pas loin derrière. Grande preuve en est que des joueurs qui font aujourd’hui partie de l’élite du football ont gravi les échelons de leur carrière, pour en souligner deux qui brillent cette saison en Première Division, Manu Sanchez, d’Osasuna ou Nico Melamed Espanyol, bien que nous puissions également mentionner l’un des cas qui se démarque le plus chaque fois que l’équipe Culé arrive au Cornellà Municipal: Jordi Alba, joueur de l’équipe nationale espagnole Absolute et de l’équipe première du FC Barcelone. Andrés Manzano a en fait eu un impact sur le transfert qui s’est produit à plusieurs reprises entre les deux carrières, « Historiquement, il y a beaucoup de garçons dans leur carrière qui ont déjà commencé leur formation ici et c’est l’un des facteurs qui en fait toujours un match intéressant. & rdquor ;

Le combiné de Raul Casany reçoit ce dimanche à 19h15 l’équipe de Sergi Barjuan au Nou Estadi Municipal de Cornellà. Toujours avec des billets au box-office, cela promet d’être une rencontre qui respire l’intensité, dans laquelle l’UE Cornellà a l’intention de clôturer l’année, tout comme elle a commencé, avec enthousiasme, la même qu’elle avait l’année dernière lors des matches de la Copa del Rey , contre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone.