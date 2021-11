Cornext : Cette startup résout la crise fourragère des éleveurs laitiers

L’équipe Cornext basée à Hyderabad se concentre sur la construction d’un écosystème fourrager

Fondée en 2015 par trois entrepreneurs—Madhav Kshatriya, Amarnath Sarangula et Feroz Ahmed—Cornext a adopté une approche intégrée pour aider les producteurs laitiers. Cette startup agritech propose des solutions d’alimentation de qualité innovantes et à faible coût pour les éleveurs laitiers. Kshatriya, titulaire d’un MBA australien et lui-même producteur laitier, possède une compréhension approfondie des points faibles d’un producteur laitier. Sarangula, une IITian avec une expérience dans la planification stratégique, intègre la technologie de mise en balles exclusive avec l’écosystème entrepreneurial rural décentralisé. Ahmed, expert en logistique, apporte l’innovation dans la logistique à faible valeur ajoutée et à haut volume.

Récemment, Cornext est devenue l’une des sept startups sélectionnées en Inde pour le « Programme de cohorte Indo Israël » lancé conjointement par Startup Nation Central, Israël, TiE Hyderabad et TiE Israël. Kshatriya, PDG de Cornext, a déclaré : « Notre objectif est de rendre un fourrage de qualité facilement accessible aux producteurs laitiers en Inde. La première cohorte se concentrera sur les innovations dans le secteur agrotechnologique, et les startups présélectionnées subiront des sessions de conférenciers et des ateliers sur la sensibilisation à la culture indienne/israélienne, la culture d’entreprise, les perspectives sur le marché local, le comportement des consommateurs et l’exposition aux secteurs à forte croissance dans les deux pays .

Cornext se concentre sur la construction d’un écosystème fourrager pour aider les producteurs laitiers indiens. Il a commencé par introduire une technologie perturbatrice appelée Silage Baling, un fourrage vert naturellement fermenté, hautement nutritif et prêt à manger, emballé sous forme de balles d’ensilage en utilisant une technologie importée. Cornext lancera bientôt une première application mobile du genre « FeedNext » qui propose aux éleveurs laitiers des solutions d’alimentation de qualité à faible coût telles que l’ensilage en balles, la RTM (ration totale mélangée), le foin enrichi, les mélanges minéraux, les compléments alimentaires, etc. La nouvelle place de marché en ligne « FeedNext » sera un guichet unique pour toutes les exigences alimentaires des laiteries.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.