Cornyn et Coons présentent un projet de loi bipartite pour exiger des divulgations financières des juges

Les sénateurs Chris Coons, D-Del., et John Cornyn, R-Texas, dirigent une équipe bipartite de leurs collègues sur l’augmentation de la transparence judiciaire fédérale.

Les deux sénateurs se sont rendus de l’autre côté de l’allée pour introduire la loi sur l’éthique et la transparence des palais de justice afin « d’exiger la publication en ligne des rapports de divulgation financière pour les juges fédéraux et d’obliger les juges fédéraux à soumettre des rapports de transaction périodiques pour certaines transactions sur titres », selon un communiqué de presse exclusivement obtenu. par Fox News.

« L’une des choses que j’ai essayé de faire au cours de ma décennie au Sénat est de faire avancer des solutions bipartites – qu’il s’agisse de défis comme la pandémie et le changement climatique ou l’éthique et la transparence », a déclaré Coons à Fox News dans un communiqué mercredi.

« Je suis fier de présenter ce projet de loi bipartite avec le sénateur Cornyn et un large éventail de mes collègues – républicains et démocrates – qui renforce la divulgation financière pour les juges fédéraux afin de garantir que le peuple américain peut avoir confiance qu’il bénéficiera d’un procès équitable et impartial « , a ajouté le sénateur du Delaware.

« Actuellement, les juges fédéraux ne sont pas soumis aux mêmes règles de divulgation et de négociation d’actions que les autres fonctionnaires fédéraux, ce qui peut saper la confiance des justiciables dans le fait que leur affaire sera tranchée équitablement », a déclaré Cornyn à Fox dans un e-mail de mardi.

« Ce projet de loi et la transparence qu’il offre contribueraient à garantir que les juges fédéraux se récusent des affaires lorsqu’ils ont des conflits d’intérêts potentiels », a-t-il ajouté.

Le communiqué note également que le projet de loi « préserve la capacité actuelle des juges à demander la suppression de renseignements personnels sur les rapports de divulgation financière en raison d’un problème de sécurité » et soumet également « les juges fédéraux à l’exigence de la loi STOCK de déposer des rapports de transaction périodiques dans les 45 jours suivant les valeurs mobilières. transactions de plus de 1 000 $. »

En plus des juges fédéraux, le projet de loi exigerait également que les juges de la Cour suprême divulguent leurs transactions boursières et exigeraient que leurs informations financières soient publiées en ligne par le bureau administratif des tribunaux américains, par un assistant du Congrès connaissant bien la législation.

Le projet de loi bénéficie déjà d’un large soutien bipartite dans les deux chambres du Congrès, avec une gamme de législateurs de premier plan signant les deux versions du projet de loi.

Du côté sénatorial du projet de loi, les puissants républicains, le sénateur Ted Cruz du Texas et le membre de rang du comité judiciaire du Sénat, Chuck Grassley de l’Iowa, se sont joints pour soutenir le projet de loi avec les acteurs démocrates, le président du pouvoir judiciaire du Sénat, Dick Durbin de l’Illinois et le sénateur Sheldon Whitehouse. du Rhode Island.

Présentant le projet de loi à la Chambre, une liste de membres réputés, dont les représentants Darryl Issa, R-Calif., et Deborah Ross, DN.C., et le président de la magistrature de la Chambre Jerry Nadler, DN.Y.

