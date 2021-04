Coromandel International: ‘Acheter’ avec TP de Rs 1030

Les volumes d’engrais globaux de CRIN ont augmenté de 11% en glissement annuel au cours de l’exercice 21, grâce à une croissance des volumes de 35% / 20% / 16% en urée / MOP / SSP.

Dans cette note, nous avons analysé la croissance en volume de Coromandel International (CRIN) et de l’industrie des engrais au cours de l’exercice 21. De plus, nous avons examiné l’évolution des parts de marché, la location des subventions, les hausses de prix pour le DAP / NPKS et les performances en volume au 4QFY21. Voici les principales informations.

Les volumes globaux de l’industrie des engrais ont augmenté de 8% en glissement annuel en FY21 grâce à une croissance des volumes de 19% en MOP; Les volumes de NPKS et de SSP ont augmenté de 17% chacun pour l’exercice 21. L’urée, qui représentait 53% des volumes de l’industrie des engrais, a augmenté de 5% en glissement annuel en FY21. Les volumes d’engrais globaux de CRIN ont augmenté de 11% en glissement annuel au cours de l’exercice 21, grâce à une croissance des volumes de 35% / 20% / 16% en urée / MOP / SSP. Les volumes de NPKS ont augmenté de 8%, tandis que les volumes de DAP sont restés stables. CRIN domine le marché dans le segment des engrais NPKS et détient une part de marché de 23,1% (FY21). Pour CRIN, NPKS représentait 58% des volumes globaux au cours de l’exercice 21 – NPKS a augmenté de 8% par rapport à la croissance du volume des ventes de l’industrie de 17%. Ainsi, CRIN a perdu 191 pb de part de marché en FY21. Les six principaux États, qui représentent au total 97% des volumes de NPKS de CRIN, sont l’Andhra Pradesh (33%), le Telangana (29%), le Karnataka (12%), le Maharashtra (11%), le Bengale occidental (8%) et Odisha (4%). Le Maharashtra – le plus grand consommateur de NPKS en Inde – représente 23% de la consommation de NPKS en Inde. Les volumes de l’industrie NPKS dans le Maharashtra ont augmenté de 35%, tandis que les ventes de CRIN dans l’État ont été largement en ligne (-2%). Ainsi, la forte croissance du volume de NPKS dans les États où CRIN n’a pas une présence significative a eu un impact sur la part de marché globale de l’entreprise. En outre, l’entreprise est susceptible de générer un CFO de 41,3 milliards de roupies au cours de l’exercice 21, grâce au déblocage de subventions par le gouvernement. Ainsi, le plan de capex de l’entreprise serait, à notre avis, un élément clé contrôlable. Nous prévoyons un revenu / EBITDA / PAT CAGR de 8% / 10% / 13% sur les exercices 21-23. Nous évaluons CRIN à 17x FY23E EPS pour arriver à TP de Rs 1030. Continuez à acheter.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.