Corona de Nuestra Belleza Latina de Sirey Morán est-elle fausse ?

Univisión Sirey Morán a été couronnée Nuestra Belleza Latina, et maintenant ils disent que quelque chose a sa couronne

Depuis dimanche dernier, lorsque Sirey Morán a réalisé son rêve d’être couronnée Nuestra Belleza Latina, la célébration de la victoire de la belle hondurienne est sans fin, et tandis que les fans de la reine n’arrêtent pas de partager des images de la reine sur les réseaux sociaux jeune homme avec la couronne sur ses tempes, deux membres de l’émission ont assuré que le diadème qu’ils ont donné au modèle est faux.

Cela a été avoué par Adal Ramones, qui a partagé la table des juges avec Jomari Goyso, Daniella Álvarez et Giselle Blondet, qui dans une conversation avec Migbelis Castellanos a montré qu’il était tellement content de la Vénézuélienne, qu’il ne voulait pas qu’elle quitte sa couronne .

« Nous allons en livrer un faux. Migbelis et moi prévoyons qu’il va garder le vrai et nous allons en livrer un que nous avons acheté dans un magasin », a déclaré Adal, avec une grande sympathie, dans une vidéo partagée par NBL, au milieu d’une conférence qui avait un ton de plaisanterie, car la couronne que Sirey a reçue est bien la couronne royale.

Dans la conversation amusante, que vous pouvez voir dans le clip Instagram que nous partageons ici, on entend Migbelis Castellanos, qui a eu la couronne de Nuestra Belleza Latina pendant trois ans, à la suite du match d’Adal.

« Vous ne m’aviez pas dit que c’était un secret », a déclaré le Vénézuélien, auquel le Mexicain a répondu: « Eh bien, ne laissez pas cela sortir … enlevez-le. »

À la fin de son règne en tant que Nuestra Belleza Latina numéro 11, Migbelis a déclaré dans la vidéo qu’elle avait un mélange d’émotions.

« Il était déjà juste et nécessaire qu’ils me prennent déjà cette couronne, littéralement, pour que nous puissions profiter de la nouvelle reine sur scène. Je suis très, très heureuse… encore sentimentale », a déclaré la belle ex-reine. «Ça me donne envie de pleurer. Sur ce, je vous dis au revoir et je vous remercie d’avoir suivi ce processus avec moi dès le premier gala… nous allons continuer à nous amuser ensemble ».

Et c’est que pour Sirey, au-delà de la valeur matérielle de la couronne, du contrat et des récompenses qui signifient son triomphe en tant que vainqueur de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina, ce qui compte le plus, comme elle l’a dit à plusieurs reprises, c’est de savoir qui a apporté immense joie pour son pays.

Jouer

Sirey Moran et son témoignage de vie Programme avec Pineda Chacón par televicentro et TSi2019-07-02T23: 26: 17Z

« C’est la première couronne pour le Honduras et la première couronne pour Nuestra Belleza Latina … nous n’avons jamais eu de Miss Univers, c’est historique », a déclaré Sirey le premier jour en tant que reine de Nuestra Belleza Latina. « J’ai toujours dit que lorsqu’un Hondurien triomphe, tout le Honduras triomphe. »

Jouer

« C’est comme un rêve »: Sirey Morán exprime sa joie de remporter la couronne NBL pour le Honduras Entourée de son père et de sa mère, la nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina, la première au Honduras, a prononcé ses premiers mots après avoir été couronnée. Sirey a dit à qui elle avait dédié son triomphe dans le concours, où elle était soutenue par un entourage de fans et sa famille. Abonnez-vous bit.ly/XLBK1r Suivez-nous Instagram : instagram.com/salypimientahd/ Facebook : facebook.com/salypimientaHD Twitter : twitter.com/salypimientaHD…2021-11-22T05:46:49Z

« Je suis tellement reconnaissant. C’est un rêve », a ajouté Sirey. « Je n’arrive toujours pas à y croire. Je suis fasciné. Cette couronne a un sens de plus, car risquer le boulot que j’avais, quitter l’université (c’est ce qu’il a fait) et j’ai été encouragé, je l’ai fait et le sacrifice a eu le produit qu’on attendait (…) Donc je suis super heureux, parce que Our Beauty Latina réalise les rêves ».