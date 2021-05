Corona LIVE: La lutte contre Covid va être longue; La deuxième vague a mis le système de santé sous pression, selon le Premier ministre

L’Inde a signalé 259 591 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, tandis que les décès ont augmenté de 4 209, selon les données du ministère de la Santé de l’Union, vendredi.

Mise à jour en direct de Covid-19 Inde, cas de coronavirus et décès en Inde Couverture en direct: Le Premier ministre Narendra Modi passera en revue la situation de Covid-19 dans sa circonscription de Varanasi, Uttar Pradesh, et s’entretiendra avec les médecins, le personnel paramédical et d’autres agents de santé de première ligne par vidéoconférence à 11 heures aujourd’hui. Il devrait discuter des efforts pour lutter contre la deuxième vague de coronavirus. Hier, il s’est entretenu avec les ministres en chef, les sous-ministres et les responsables de terrain de 10 États au sujet de la situation actuelle de Covid-19 et de la vaccination. Il a averti les États de ne pas gaspiller de vaccins, car c’est la principale arme dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il a demandé aux SM d’étudier la propagation et la gravité des infections à coronavirus chez les enfants et les jeunes. Il a dit que le virus est en train de muter, nous devons changer nos stratégies en conséquence. Nous ne pouvons pas baisser la garde.

Jusqu’à il y a quelques jours, l’Inde signalait plus de 3 lakh cas de Covid-19 par jour. Le nombre d’infections à coronavirus a chuté massivement. Au cours des 5 derniers jours, le pays a signalé moins de 3 infections par le virus lakh par jour – ce qui est un bon signe, étant donné qu’à un moment donné (mi-mai), l’Inde signalait plus de 4 cas de lakh par jour. Dans l’ensemble, le taux de positivité a également baissé. Pas moins de 303 districts ont connu une baisse du taux de positivité, contre 210 districts la semaine précédente – une indication que la gravité de la deuxième vague est peut-être terminée. Cependant, le nombre élevé de décès et l’augmentation des cas de champignons noirs restent un problème pour le gouvernement. En raison d’un pic soudain de cas de champignons noirs, le Centre a rendu hier la maladie «à déclaration obligatoire».

Le total de Covid-19 du pays s'élève à 26,03 millions, avec un nombre de morts à 291331. Les cas actifs dans le pays ont encore diminué à 30 27 925, soit 11,63% du total des infections. Le taux de récupération du Covid-19 s'est également amélioré pour atteindre 87,25%.

Dans un développement positif majeur pour la lutte de l’Inde contre le coronavirus, Bharat Biotech a annoncé hier que la société augmenterait sa capacité de production de vaccin Covid-19 (Covaxin) de 17 millions de doses par mois. “La société prévoit de produire 200 millions de doses de Covaxin par an dans les installations GMP qui sont déjà fonctionnelles”, a déclaré Bharat Biotech dans un communiqué. Dans un autre développement positif, le gouvernement a approuvé le premier kit de test Covid-19 à domicile. Le Conseil indien de la recherche médicale a donné son clin d’œil au kit de test Covid à usage domestique développé par MyLab Discovery Solutions. Cela augmentera considérablement la capacité de test de l’Inde.

En attendant, plusieurs États / UT sont soumis à une sorte de restrictions, qu’il s’agisse de verrouillage ou de couvre-feu, afin de limiter la propagation de l’infection par le coronavirus. De nombreux États ont déjà prolongé le verrouillage / les restrictions jusqu’à la fin du mois de mai; certains envisagent de l’augmenter davantage. Le Tamil Nadu envisage une prolongation du verrouillage alors que les cas continuent d’augmenter.