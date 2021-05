“ Coronasomnie ”: comment Covid-19 a affecté même ceux qui ne sont pas affectés par le coronavirus

L’insomnie provoque non seulement de la fatigue, mais vous rend également sujet au diabète, à l’hypertension et aux accidents vasculaires cérébraux. (Fichier photo)

Coronasomnie: L’Inde est au milieu de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus et selon le ministère de la Santé de l’Union, le nombre d’infections au COVID-19 est passé à 2,73,69,093. Mais même pour ceux qui ont réussi à rester à l’écart de la maladie hautement infectieuse, la pandémie a eu des conséquences néfastes sur leur santé. Parmi les principaux problèmes de santé, il y a une augmentation des cas d’insomnie ou la capacité de s’endormir ou de rester endormi. L’augmentation de ces cas d’insomnie a même conduit à la création du nouveau terme «coronasomnie».

Le stress lié à la pandémie est l’une des raisons de bon nombre des nouveaux cas d’insomnie. Expliquant cela, le Dr Anamika Rathore – consultant ORL / ​​chirurgien des sinus endoscopiques et de l’apnée du sommeil, Bhatia Hospital Mumbai – a déclaré que les gens sont soumis à beaucoup de stress par peur d’être infectés par la maladie.

«Il y a aussi d’autres raisons qui mènent au stress et finalement à l’insomnie. Certains d’entre eux – regardent trop les nouvelles, ne peuvent pas rencontrer des amis de la famille infectés par Covid-19 et se sentent impuissants », a déclaré le médecin cité par The Indian Express.

Le changement de la routine quotidienne et le manque d’activités psychiques en sont également responsables. En dehors de cela, le travail en ligne, le travail de longues heures sans prendre de pause, l’augmentation du temps d’écran – comme un grand nombre de personnes sont obligées de rester à l’intérieur, il y a eu une augmentation du temps moyen passé sur les téléphones mobiles ou les ordinateurs portables – le temps est également conduisant à l’insomnie. Le médecin a également expliqué que de nombreuses personnes sont confrontées à des problèmes tels que le stress financier, l’insécurité de carrière, la perte d’emploi et tout cela conduit à l’insomnie.

Le Dr Rathore a déclaré que le manque de sommeil pouvait entraîner de graves problèmes. «Cela peut réduire les niveaux d’immunité et augmenter l’inflammation, ce qui en fait un cercle vicieux.»

Le médecin a déclaré que l’insomnie ne causait pas seulement de la fatigue, mais qu’elle vous rendait également sujet au diabète, à l’hypertension et aux accidents vasculaires cérébraux. «Celles-ci, associées à une faible immunité, rendent une personne plus vulnérable aux infections à coronavirus.

Le Dr Rathore a déclaré que pour éviter cela, il fallait essayer de rester à l’écart des nouvelles négatives et de trop de mises à jour en ligne. “Réduisez le temps passé devant un écran, faites de l’exercice régulièrement, suivez une alimentation saine, participez à des choses comme écouter de la musique, lire, etc. Aussi, évitez les siestes pendant la journée et ceux qui boivent ou fument devraient arrêter au plus tôt.

