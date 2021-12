Coronation Street Jennie McAlpine révèle pourquoi Fiz ne veut pas de Tyrone

Tyrone est à nouveau jeté sur le trottoir (Photo: ITV)

Tyrone Dobbs (Alan Halsall) n’a pas caché qu’il voulait retrouver Fiz Stape dans Coronation Street – mais c’est probablement trop peu trop tard.

Fiz s’est lancé dans une nouvelle relation avec Phill et c’est assez stable et agréable, merci beaucoup.

Ainsi, lorsque Tyrone emménage pour un baiser de Noël, Fiz n’est pas impressionné et indique clairement que les choses sont terminées.

Jennie McAlpine a révélé à Metro.co.uk: « Elle essaie d’aller de l’avant. Elle aimerait que Tyrone n’ait pas détruit leur famille.

« Est-ce qu’elle veut le Tyrone qui existe maintenant, c’est vraiment difficile ? Elle pensait que Fiz lui suffisait, donc c’était vraiment difficile quand il est parti avec Alina.

Une autre raison est le fait que Phill a balayé Fiz avec des gestes romantiques, auxquels elle n’est pas habituée.

Pas de chance, Ty ! (Photo : ITV)

Jennie a expliqué: « Quand on a montré comment Phill l’avait traitée, Tyrone n’a jamais rien fait de tout cela. Elle n’aurait jamais rêvé de cette cabane en rondins à Noël – c’est quelque chose que l’on voit dans d’autres vies et je pense que Phill l’est pour elle.

Alors allez, que se passe-t-il lorsque Tyrone plante les lèvres festives.

Jennie soupira : « Tyrone ne gère pas très bien le jour de Noël. Cela commence assez misérable car il le fait avec sa nana – ayant probablement quelque chose au hasard, des gâteaux de poisson à moitié prix de Dev. Ce n’est pas ce qu’il avait prévu.

‘Fiz et les filles et Phill arrivent. Il est assez ivre, Phill disparaît chez sa mère. Il essaie !’

Mais avec qui Jennie pense-t-elle que son alter ego devrait être. Elle marqua une pause assez significative alors qu’elle réfléchissait à sa réponse.

« Je pense qu’elle aurait peut-être dû avoir un petit moment où elle n’avait personne – un peu sur la voie du pouvoir des filles, mais nous y sommes », a-t-elle déclaré.

‘Elle est entre deux. Tyrone a toujours une place dans son cœur. Peut-être que Phill pourrait être locataire ! »

Eh bien, Tyrone voulait son gâteau et le manger – pourquoi Fiz ne peut-il pas faire de même ?

