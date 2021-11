Coronavirus 2021 Live News: les experts associent une possible vague de Covid en Inde à ce facteur

Commerçants et transporteurs lors d’une campagne de vaccination spéciale contre le COVID-19 par Navi Mumbai Municipal Corporation (NMMC) à Navi Mumbai. (Photo PTI)

Mises à jour en direct sur le coronavirus en Inde 2021 : L’Inde a-t-elle réussi le grand test de Diwali ? 48 heures après les festivités, la trajectoire Covid de l’Inde n’a connu aucun pic majeur. Oui, il y a des zones d’inquiétude – les zones du Jammu-et-Cachemire signalent un nombre relativement élevé de cas, le Kerala continue de signaler plus de la moitié du total des cas détectés en Inde, si l’on regarde la situation globale, elle semble être sous contrôler. Dimanche, l’Inde a été témoin de 10 583 nouvelles infections à coronavirus. Bien que les cas aient été légèrement inférieurs à ceux d’hier, il convient également de noter que nous effectuons moins de tests. Les données ICMR du 7 novembre montrent que moins de 10 lakh tests Covid ont été effectués à travers le pays.

Un autre point important que les experts de la santé ont mis en évidence est le taux de vaccination. Le Premier ministre Narendra Modi en a également pris acte. Le Centre a également lancé une campagne de vaccination en porte-à-porte appelée « Har Ghar Dastak ». Les experts ont déclaré que si nous ne sommes pas en mesure de vacciner une partie importante de la population, nous pourrions céder la place à une autre méthode Covid. Comme aux États-Unis, cette phase de la contagion pourrait bien être appelée la pandémie des non vaccinés. En plus de cela, plusieurs nouvelles variantes plus mortelles du nouveau coronavirus sont également signalées. Cela peut également changer la success story en une autre catastrophe liée au Covid.

Voici les dernières mises à jour liées à Covid en Inde et dans le monde :