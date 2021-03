Coronavirus 2ème vague: 2300 cas actifs à Chandigarh, des jeunes agissant comme des super-propagateurs

Malhotra a déclaré à l’Indian Express que si les autorités ne croient pas que les mutations du virus sont responsables de l’augmentation, il avait une opinion contraire sur la question.

Chandigarh, la capitale du Pendjab, est en train de devenir l’un des points chauds de Covid-19, la ville enregistrant un total de 226 nouveaux cas de coronavirus jeudi. Avec l’ajout de la charge de travail d’hier, la ville a porté son total Covid-19 à plus de 25000 cas. Étant en contact permanent avec les habitants du Pendjab, la ville a enregistré une énorme augmentation du nombre de cas actifs qui est passé de 430 le 1er mars à près de 2300 cas actifs le 25 mars.

La ville a également ajouté près de 3500 nouveaux cas de coronavirus sur son total de 25000 au cours des 25 derniers jours, a rapporté l’Indian Express. À mesure que le nombre de cas actifs augmente, le nombre de patients admis dans les hôpitaux a également augmenté ces derniers jours. L’hôpital PGI de City, qui ne comptait que 57 patients Covid19 le 9 mars, prend maintenant en charge 137 patients Covid19 modérés à gravement malades, a rapporté l’Indian Express.

L’augmentation du taux de positivité dans la ville est également en phase avec l’augmentation du nombre de Covid-19 dans l’État. Avec un taux de positivité de 8,5%, le taux de positivité de la ville est presque le double du taux de positivité indien moyen qui se situe à 5%. Le professeur Pankaj Malhotra, qui est du département de médecine interne, PGI Chandigarh, tout en se déclarant préoccupé par le nombre croissant de cas a tenu la prévalence de mutations variées du coronavirus.

Malhotra a déclaré à l’Indian Express que si les autorités ne croient pas que les mutations du virus sont responsables de l’augmentation, il avait une opinion contraire sur la question. Il a ajouté que la situation grave persistera probablement encore un mois avant que la propagation des cas ne ralentisse un peu.

Malhotra a en outre déclaré que le problème est encore aggravé par la négligence des jeunes qui ne se conforment à aucune directive Covid-19, y compris le masque facial, le désinfectant et la distanciation physique. Tenant la jeune génération responsable de la douleur et de la maladie des personnes âgées, Malhotra a déclaré que les tests n’aident pas non plus si la patiente ne s’est pas isolée et continue de propager l’infection.

