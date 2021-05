Coronavirus 3ème vague inévitable; isolation à domicile, masque facial, solution à distance physique uniquement: experts de la santé

Les commentaires des experts de la santé sont venus lors d’un webinaire organisé par IPE Global et LSE (London School of Economics) Alumni Delhi avec MeraDoc ici jeudi.

Alors même que le pays est aux prises avec le nombre écrasant de nouveaux cas de coronavirus chaque jour, les experts de la santé ont clairement averti qu’il y aurait une troisième vague de coronavirus en Inde. S’exprimant lors d’un webinaire, le Dr Harsh Mahajan, fondateur de Mahajan Imaging, a déclaré qu’il y aurait certainement une troisième vague de virus dans le pays et que les masques faciaux et le comportement approprié de Covid-19 devraient être strictement suivis par les gens. En accord avec le Dr Mahajan, le médecin principal, le Dr Rahul Gupta, a déclaré que les gens ne devraient pas baisser la garde même pendant une minute, sinon ils seraient infectés par le virus.

Tenant la souche hautement infectieuse responsable de la multiplication des cas de Covid-19, le Dr Neeraj Jain de l’hôpital Sir Ganga Ram a déclaré que ce qui rend la deuxième vague plus inquiétante est le fait que la maladie devient plus virulente et sévère après 4-5 jours initiaux et progresse rapidement. aux poumons rendant inefficaces les médicaments et autres traitements thérapeutiques. Le Dr Jain a également déclaré qu’il avait également rencontré des cas où la fièvre ne s’atténue pas jusqu’à la deuxième ou troisième semaine, ce qui augmente la gravité des patients.

Sur la question des faux négatifs de la RT-PCR ainsi que des tests rapides d’antigène augmentant considérablement au cours de la deuxième vague, le Dr Mahajan a déclaré que bien que la RT-PCR soit un test de référence, sa sensibilité n’est que de 70% et qu’elle pourrait conduire à des incidents de faux négatifs. Il a ajouté que des techniques inappropriées de prélèvement, de transport et de stockage d’échantillons pourraient également être à l’origine de l’augmentation du nombre de faux négatifs. Conseillant aux patients de s’isoler même si leur test s’avère négatif pour la première fois, le Dr Mahajan a déclaré que les patients devraient se faire tester à nouveau 2 à 3 jours plus tard si les symptômes liés à Covid-19 persistent.

Résumant la situation, le Dr Gupta a déclaré que l'isolement à domicile était l'une des plus grandes armes pour lutter contre la pandémie et a exhorté les gens à comprendre que les quatre murs de leur maison étaient leur seul monde pendant ces périodes.

