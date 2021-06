Coronavirus à Chandigarh: Comment les gens de l’UT se sont réunis pour faire des mini-centres de soins COVID un succès

Le Dr Syal a ajouté que les patients étaient heureux et à l’aise pendant leur séjour au centre. (Image représentative : PTI)

Centres COVID-19 à Chandigarh : Lors de la grave deuxième vague de coronavirus en Inde, une ONG de l’UT de Chandigarh a proposé un modèle qui semblait avoir plutôt bien fonctionné pour la ville. Selon un rapport publié dans IE, la société Sri Guru Granth Sahib Sewa a commencé à mettre en place un mini centre de soins COVID dans le secteur 23 de Bal Bhawan le 1er mai, et le centre a été mis en place en l’espace de deux jours. Le centre COVID comptait 50 lits et était également équipé d’une installation d’oxygène canalisé. L’exigence de la ville était telle que le centre était plein de patients COVID-19 le lendemain même. Jusqu’à présent, indique le rapport, le centre a traité plus de 250 patients et n’a signalé aucun décès. De plus, maintenant, le centre ne compte que 12 patients atteints de coronavirus.

Suivez les mises à jour en direct sur le coronavirus ici

Le rapport indiquait en outre que les bénévoles de la Société avaient mis en place jusqu’à huit dortoirs, tous dotés d’oxygène, de téléviseurs, de ventilateurs d’extraction, de glacières, de médicaments et d’équipements médicaux, afin que le traitement des patients légers et asymptomatiques de COVID-19 puisse être adéquatement pris. Ils ont également embarqué des médecins et des infirmières, ainsi que des nettoyeurs et des techniciens.

Le membre exécutif de la société et travailleur social Harjit Singh Sabharwal a été cité par le rapport comme disant qu’en cas de crise, lorsque tout le reste échouait, ce sont les gens ordinaires qui sont venus aider.

Le rapport citait également le cardiologue Dr Karandeep Singh Syal disant que de nombreuses personnes viendraient au centre pour savoir ce dont le centre avait besoin, une femme prenant la responsabilité d’apporter de la soupe et de la salade faites maison aux patients ainsi qu’aux membres du personnel de le centre. Pendant ce temps, les Gurdwara du secteur 8 leur envoyaient des déjeuners et des dîners frais, et d’autres personnes les aidaient en leur offrant petit-déjeuner, eau et temps. Le Dr Syal a ajouté que les patients étaient heureux et à l’aise pendant leur séjour au centre, et certains d’entre eux voulaient même rester plus longtemps que nécessaire parce qu’ils avaient trouvé des amis parmi d’autres patients.

Le centre a également mis en place un service d’assistance où le gynécologue Dr Harpreet Kaur a travaillé à transmettre aux proches des patients des informations sur leurs progrès, leurs tests, leurs injections, leurs tomodensitogrammes et leurs consultations, etc. Le centre, a déclaré le Dr Kaur, a essayé de maintenir un et un environnement heureux afin que les patients puissent passer leur temps en douceur à l’unité de soins COVID.

Maintenant, avec le nombre de patients au centre en baisse constante maintenant, la Société fermerait temporairement le centre à la fin juin, mais continuerait de le maintenir au cas où cela serait nécessaire pour une utilisation future.

Le Mini COVID Care Center a été mis en place après que les hôpitaux de la ville n’aient pas pu accueillir plus de patients COVID-19 d’ici la troisième semaine d’avril. Cela a amené l’administration de l’UT à demander aux résidents de mettre en place des centres de soins volontaires Mini COVID pour s’occuper des patients légers et asymptomatiques et de leurs besoins, dont les structures de construction et les médecins ont été fournis par l’administration. D’autre part, les volontaires étaient chargés de prendre toutes les autres dispositions et de transférer les patients vers les hôpitaux si nécessaire. Cela a conduit à la création de sept mini-centres dans la ville, tous offrant un total de 300 lits, sans rien facturer pour leurs services.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.