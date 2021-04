Coronavirus à Delhi: alors que les cas de Covid-19 augmentent, la demande de plasma augmente

Heureusement, la banque de plasma de l’institut dispose actuellement d’environ 2000 unités de plasma. (Image représentative)

Alors que les cas de coronavirus augmentent dans la capitale nationale au cours du mois dernier, la demande de plasma a également augmenté, les membres de la famille des patients se rendant dans différentes banques de plasma de la ville pour arranger le plasma. Alors que les banques de plasma ont soutenu qu’elles avaient suffisamment de stocks de plasma pour le moment, il y a eu une baisse considérable des dons de plasma par les patients récupérés, a rapporté The Indian Express.

Le nombre de cas de coronavirus actifs dans la capitale nationale a augmenté de 37125 au cours du seul mois de mars, le nombre de cas ayant également tendance à augmenter au cours des quatre premiers jours d’avril. La ville a enregistré un total de 4033 nouveaux cas de coronavirus dans la ville dimanche. Hôpitaux et banques de plasma, The Indian Express contacté a déclaré que seulement 1 à 2 personnes cherchaient du plasma au mois de février par jour, le nombre de personnes ayant besoin de plasma étant passé à environ 10 à 12 par jour en mars.

Le Dr SK Sarin, qui dirige l’Institut des sciences du foie et des sciences biliaires, qui héberge également la première banque de plasma de la ville, a déclaré à l’Indian Express que la demande de plasma chez les patients atteints de Covid-19 avait certainement augmenté. Sarin a également déclaré que le nombre de donneurs de plasma dans la ville n’était pas à la mesure de la demande croissante. Heureusement, la banque de plasma de l’institut dispose actuellement d’environ 2000 unités de plasma.

Selon les médecins, les patients actuellement infectés par la maladie se seront rétablis de la maladie dans les deux prochaines semaines, après quoi ils pourront faire un don de plasma. Parlant de la précédente augmentation du nombre de cas de coronavirus dans la ville en décembre-janvier, alors qu’il y avait suffisamment de donneurs et de patients ayant besoin de plasma, le Dr Sarin a déclaré que les banques de plasma devront demander aux patients guéris de se manifester et de faire un don de plasma.

Delhi a été la première ville à avoir reçu l’autorisation voulue pour mener la thérapie plasma de convalescence à titre d’essai en avril de l’année dernière. Le traitement de thérapie par plasma a été utilisé sur un grand nombre de patients à Delhi, la ville étant également la première à mettre en place une banque de plasma dans le pays.

