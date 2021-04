Coronavirus à Delhi: Delhi CM Kejriwal annonce le verrouillage du week-end, vérifier les détails

La capitale nationale a enregistré mercredi un total de 17282 nouveaux cas de coronavirus et plus de 100 victimes liées à Covid-19. (Crédit ANI)

À la suite de l’augmentation sans précédent du nombre de cas de coronavirus à Delhi, le ministre en chef Arvind Kejriwal a annoncé aujourd’hui le verrouillage du week-end dans la capitale nationale. L’annonce a été faite par Kejriwal après avoir conclu sa rencontre avec le lieutenant-gouverneur Anil Baijal sur la situation du Covid-19 dans la ville. CM Kejriwal avait jusqu’à présent soutenu qu’aucun deuxième verrouillage ne serait imposé dans la ville alors même que la pression montait sur lui avec une augmentation constante du nombre de cas quotidiens de coronavirus dans la ville.

Selon l’annonce faite par CM Kejriwal, le verrouillage du week-end restera en vigueur jusqu’à ce que le nombre quotidien de cas de coronavirus se stabilise dans la ville. Pendant le week-end, tous les principaux marchés, centres commerciaux et autres centres commerciaux resteront fermés à l’exception des services essentiels.Le gouvernement conseillera également aux établissements privés de passer en mode Travail à domicile pendant les prochaines semaines jusqu’à ce que la situation se stabilise. La capitale nationale a enregistré mercredi un total de 17282 nouveaux cas de coronavirus et plus de 100 victimes liées à Covid-19.

Le CM Kejriwal et de hauts responsables ont rencontré plus tôt le LG Anil Baijal pour discuter de la situation Covid-19 et finalisé les modalités du verrouillage du week-end dans la ville. CM Kejriwal et d’autres ministres du gouvernement avaient jusqu’à présent soutenu que le verrouillage ne serait plus imposé dans la ville car cela nuirait au commerce et à l’économie. Cependant, alors que les cas augmentaient à une vitesse fulgurante, le gouvernement a dû mordre la balle en imposant le verrouillage du week-end.

