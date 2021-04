Coronavirus à Delhi: les camps de tests aléatoires à l’arrêt de bus et à la gare augmentent le nombre d’échantillons

Environ 1 800 échantillons doivent être collectés cumulativement par cette équipe en deux quarts de travail: un le matin de 9 h à 12 h et un l’après-midi entre 14 h et 16 h.

Alors que le nombre de cas de coronavirus augmente dans la capitale nationale, les tests de Covid-19 sont également intensifiés pour retracer, contacter et isoler les patients atteints de coronavirus et réduire la propagation de la maladie. Des tests réguliers sont également menés tous les jours dans les terminaux de bus interétatiques (ISBT) ainsi que dans les gares ferroviaires. Un total de 2 médecins, 17 techniciens de laboratoire et un groupe d’environ 45 volontaires de la défense civile atteignent la gare routière et la gare d’Anand Vihar pour effectuer des tests aléatoires sur les passagers. Environ 1 800 échantillons doivent être collectés cumulativement par cette équipe en deux équipes, l’une le matin de 9 h à 12 h et l’autre l’après-midi de 14 h à 16 h.

Manish Khera, responsable du camp, a déclaré à l’Indian Express que le camp était impliqué dans les tests de passagers à l’arrêt de bus et à la gare d’Anand Vihar depuis septembre dernier. Khera a en outre déclaré que le nombre de tests à effectuer avait augmenté ces derniers jours pour augmenter l’infection au Covid-19 dans la ville. Par rapport à un objectif quotidien consistant à tester environ 1 000 échantillons, l’équipe a été mandatée ces derniers jours pour effectuer au moins 1 800 tests par jour.

Reconnaissant qu’il est avantageux de tester plus de passagers en provenance d’États les plus touchés par le coronavirus comme le Maharashtra et le Pendjab, Khera a toutefois déclaré qu’il n’était pratiquement pas possible de garder un œil sur les passagers d’États particuliers. Il a ajouté que l’équipe testait les passagers venant de tous les États et encourageait les gens à se présenter eux-mêmes pour les tests.

Le volontaire de la défense civile Sumair Khan, qui fait partie de l’équipe du camp de test d’Ananda Vihar, a déclaré à l’Indian Express que les passagers ne sont pas obligés de se faire tester et qu’ils sont plutôt encouragés à se faire tester. Les membres du camp ont en outre déclaré que la plupart des passagers testés venaient de l’État de l’Uttar Pradesh. Les passagers qui sont testés au hasard sont invités par les volontaires à enregistrer leur numéro de contact grâce auquel ils pourraient être informés ultérieurement de leur rapport de test. Dans le cas où les passagers n’ont pas de smartphone, ils sont encouragés à fournir les numéros de contact de leurs proches ou des membres de leur famille qui pourront vérifier le résultat plus tard.

