Coronavirus à Mumbai: après des cas quotidiens records jeudi, BMC réfléchit à la restriction des voyages en train locaux, fermant les lieux religieux

Alors que la capitale du Maharashtra a enregistré le plus grand nombre quotidien de cas de coronavirus, les autorités de Mumbai envisagent de restreindre considérablement les déplacements locaux et de fermer les lieux religieux, les théâtres et les salles de cinéma. Mumbai a enregistré un total de 8646 nouveaux cas de coronavirus jeudi – le décompte le plus élevé en une seule journée depuis l’épidémie de coronavirus en mars 2020. Selon un rapport d’Indian Express, le maire de Mumbai, Kishori Pednekar, a fait allusion à des restrictions croissantes sur les voyages et à la fermeture de lieux religieux et autres. les lieux publics, y compris les théâtres, les salles de cinéma, entre autres.

Pednekar aurait déclaré que des mesures plus sévères étaient prévues car les gens ne suivaient pas les protocoles Covid-19 et qu’il y avait une ruée croissante sur les marchés. Le maire a ajouté que l’administration envisageait également de garder les magasins fermés un jour sur deux et d’introduire un système pair-impair pour l’ouverture des magasins. Se concentrant sur les trains locaux, le maire a déclaré qu’à l’heure actuelle, les gens ordinaires sont autorisés à voyager dans les trains locaux à des horaires particuliers pendant la journée et que les autorités pourraient bientôt restreindre les déplacements en train local uniquement pour les personnes travaillant dans les services essentiels. Actuellement, le grand public est autorisé à voyager sur les locaux entre 12h et 16h et de 21h jusqu’à la fin de la journée.

En ce qui concerne la présence de personnes dans les lieux religieux, le maire a déclaré que les autorités ont constaté que les jeunes comme les personnes âgées visitent fréquemment des lieux religieux et que les autorités pourraient fermer divers lieux religieux de la ville. Alors que le gouvernement a déjà publié des lignes directrices aux établissements privés pour limiter la présence des employés en dessous de 50%, les autorités vont bientôt procéder à des contrôles aléatoires pour assurer le respect à 100% des directives.

Auparavant, le CM Uddhav Thackeray avait averti que le gouvernement pourrait imposer un verrouillage complet dans certaines villes de l’État si la propagation de l’infection n’était pas maîtrisée. À l’heure actuelle, il y a plus de 55000 cas de coronavirus actifs dans la ville.

