Coronavirus: alors que l’appel à une enquête plus approfondie sur l’origine du COVID-19 augmente, un regard sur la théorie de la fuite du laboratoire de Wuhan

Origine du coronavirus : Le mois dernier, le président américain Joe Biden a déclaré qu’il avait ordonné aux agences de renseignement du pays d’intensifier leurs efforts dans la collecte et l’analyse d’informations qui aideraient à déterminer si COVID-19 provenait du fait que l’homme a contracté le virus à partir d’animaux infectés ou s’il était le résultat d’un accident dans un laboratoire. Selon un rapport dans IE, le président devrait recevoir un rapport sur cette question dans les 90 jours. Voici tout ce que vous devez savoir sur la théorie des fuites de laboratoire entourant l’origine du virus.

Le virus était-il le résultat d’une fuite de laboratoire?

L’année dernière, l’ancien président américain Donald Trump et ses partisans avaient affirmé que la pandémie résultait d’une fuite de virus dans un laboratoire de Wuhan, où des cas liés au virus avaient été signalés pour la première fois. Cependant, la théorie avait été rejetée par les gens comme une théorie du complot raciste propagée par la droite. L’ordre du président Biden, cependant, a maintenant donné une nouvelle vie à cette théorie.

Il a été découvert à la mi-janvier 2021 que le département d’État américain envisageait sérieusement cette théorie depuis septembre de l’année dernière, lorsque le département a partagé une “fiche d’information” quelques jours seulement avant que l’ancien président Trump ne quitte son poste. La fiche d’information se composait d’informations provenant de sources ouvertes ainsi que d’informations qui n’avaient pas été divulguées auparavant.

Le rapport indique que la fiche d’information donne trois points principaux, l’un d’entre eux étant que les chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) sont tombés malades et que leurs symptômes étaient similaires à ceux de COVID-19 ainsi qu’à une maladie saisonnière. Ces cas, cependant, se sont manifestés bien avant que le premier cas d’infection ne soit signalé en décembre 2019. Un autre fait mentionné dans la fiche d’information était qu’au WIV, des expériences étaient menées avec le coronavirus de chauve-souris RaTG13 en 2016. Ce coronavirus de chauve-souris a une correspondance de 96,2% avec le SRAS-CoV-2. Il a également déclaré que RaTG13 avait été isolé en 2013 après que des échantillons aient été extraits d’excréments de chauves-souris dans une mine du Yunan, dans laquelle six mineurs ont perdu la vie en 2012. Le dernier point important de la fiche d’information était que le laboratoire avait été impliqué dans recherche classifiée pour l’Armée populaire de libération qui comprenait également des expériences avec des animaux.

Cependant, peu de temps après, des rapports ont révélé que le président Biden avait ordonné au département d’État de clore l’enquête, affirmant qu’il s’agissait d’un gaspillage de ressources et de temps. Cependant, avec une pression croissante, il a été contraint de reconsidérer sa position sur l’origine du virus, et cela a augmenté après que l’OMS n’ait fourni aucune réponse concluante dans son propre rapport.

Le virus et la mine du Yunan

Un rapport du WSJ a déclaré que les mineurs décédés dans la mine du Yunan en 2012 souffraient d’une pneumonie grave et qu’ils présentaient également les mêmes plaques pulmonaires que celles trouvées chez des patients souffrant de coronavirus. En 2016, les chercheurs du WIV ont publié une étude sur une souche de coronavirus RaBTCoV/4991, qu’ils avaient identifiée dans des échantillons prélevés sur 276 chauves-souris. Les mêmes chercheurs avaient ensuite publié un article en février 2020 où ils décrivaient que RaTG13 avait une correspondance de séquençage du génome de 96,2% avec le nouveau coronavirus.

Les chercheurs ont seulement dit que ces deux échantillons – RaBTCoV/4991 et RaTG13 – étaient identiques, après que les scientifiques du monde entier ont remarqué que les dates des échantillons ainsi que les séquences génétiques partielles des échantillons étaient similaires. Cependant, ils avaient également déclaré que ce n’était pas la raison de la mort des mineurs.

Cet aveu tardif ainsi que les contradictions dans les explications des chercheurs de WIV ont remis en cause la transparence de ses données.

L’OMS avait publié un rapport à ce sujet en mars 2021, et il n’avait pas été concluant sur l’origine du virus. Cependant, il a indiqué quatre scénarios et a déclaré qu’il était “probablement très probable” que le virus provienne d’un animal qui avait ensuite été transféré à un humain, et il a également déclaré que la possibilité d’une fuite de laboratoire était “extrêmement improbable”. Cependant, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghenreyesus, a déclaré que cette possibilité nécessitait une enquête plus approfondie avec l’aide d’experts supplémentaires.

Après la publication de ce rapport, cependant, 14 pays, dont les États-Unis, ont exprimé leurs préoccupations concernant le rapport demandant une enquête plus approfondie sur la cause de la pandémie.

L’annonce du président Biden concernant cette enquête avait été faite lors de la réunion de l’Assemblée mondiale de la santé, et jusqu’à présent, la Chine est le seul pays à s’être opposé à cette ordonnance.

Au milieu de cela, la Chine a déclaré que cette théorie n’était qu’un battage médiatique que les États-Unis avaient créé et a contre-affirmé que le virus provenait d’une base de l’armée américaine située dans le Maryland. À la suite de l’annonce de Biden, le pays asiatique a déclaré que les États-Unis visaient uniquement à utiliser la pandémie comme un moyen de procéder à la stigmatisation, au transfert de blâme ainsi qu’à la manipulation politique.

Pendant ce temps, l’Inde a soutenu que l’origine du virus devrait faire l’objet d’une enquête plus approfondie.

