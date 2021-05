Coronavirus au Kerala: Comment la salle de guerre d’Ernakulam COVID-19 aide les patients à trouver des hôpitaux et un approvisionnement en oxygène

Les responsables ont également déclaré que la capacité des lits pouvait encore être augmentée de 500 autres en raison de la flambée des cas de Covid-19. (Crédit: The Indian Express)

Une salle de guerre centralisée dédiée à Covid-19 qui facilite les admissions à l’hôpital, l’approvisionnement en oxygène et d’autres défis logistiques liés à la pandémie suscite des éloges pour avoir fait une différence dans le district d’Ernakulam au Kerala. Le district compte plus de 61000 cas actifs selon les chiffres de mercredi et environ 10000 patients sont admis dans les hôpitaux, les centres de soins à domicile et les centres de traitement de première et de deuxième ligne (FLTC et SLTC) à travers le district, tous coordonnés par un mécanisme bien huilé prenant l’aide de une salle de guerre centralisée et un système de santé décentralisé, a rapporté l’Indian Express.

Contrairement à la situation aléatoire dans laquelle les proches des patients Covid-19 courent dans la ville pour obtenir des hospitalisations, les patients Covid-19 du district aidés par la technologie et les systèmes de santé de base sont guidés pour être admis à l’hôpital. Alors que l’établissement centralisé pour déplacer les patients de l’isolement à domicile vers les hôpitaux fonctionne depuis mai de l’année dernière, une salle de guerre séparée pour surveiller l’approvisionnement en oxygène dans le district est une nouvelle initiative dans la gestion du district Covifd-19.

Expliquant comment le système vient en aide aux patients de Covid-19, le Dr Vivek Kumar, médecin de district supplémentaire, a déclaré à l’Indian Express que la salle de guerre centralisée avait été délimitée en différentes unités telles que le transfert des patients, la surveillance, l’approvisionnement en oxygène, la téléconsultation. entre autres. Lorsque les patients sont testés positifs, ils doivent informer les agents de santé au niveau du sol qui sont capables d’organiser une téléconsultation pour le patient si nécessaire, a-t-il déclaré. En outre, si le médecin lors de la téléconsultation constate que le patient doit être admis à l’hôpital, la salle de guerre centrale entre en photo et facilite le transfert du patient à l’hôpital, a-t-il ajouté.

Mathews Numpeli, qui est le responsable du programme de district du NHM, a déclaré à l’Indian Express que les agents nodaux des hôpitaux privés et gouvernementaux ont été chargés de mettre à jour la dernière disponibilité / occupation des lits, des unités de soins intensifs et des ventilateurs sur un portail en temps réel qui accessible aux volontaires dans la salle de guerre. Numpeli a en outre déclaré que des appels sont en fait passés aux hôpitaux concernés pour vérifier les numéros avant que les patients ne soient transférés à l’hôpital. De même, la salle de guerre d’approvisionnement en oxygène est occupée par environ 50 volontaires qui travaillent en deux équipes et mettent à jour les données sur les stocks d’oxygène dans le gouvernement ainsi que dans les hôpitaux privés.

Étant donné que les cas de coronavirus augmentent rapidement dans le district et que les hôpitaux du district atteignent leur pleine capacité, les responsables du district ont émis des instructions pour préparer 500 lits soutenus par l’oxygène au centre de santé au niveau communautaire. Les responsables ont également déclaré que la capacité des lits pouvait encore être augmentée de 500 autres en raison de la flambée des cas de Covid-19.

