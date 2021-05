Coronavirus au Pendjab: augmentation rapide des cas entravant la recherche des contacts, l’équipe centrale exprime son inquiétude

L’équipe envoyée par le gouvernement central a signalé le manque de recherche des contacts comme une préoccupation majeure dans l’État.

Le manque de recherche des contacts des patients positifs au coronavirus a été constaté dans plusieurs districts de l’État du Pendjab lors d’une récente visite d’une équipe centrale de Covid-19. L’absence de recherche des contacts est due au fait qu’un grand nombre de cas de coronavirus sont tracés dans l’État. Selon les données du gouvernement de l’État, plus de 90% des cas de coronavirus n’avaient aucun contact ou lien antérieur avec un patient atteint de coronavirus précédemment retracé, selon le rapport d’Indian Express.

Recherche de contacts au Pendjab

Au cours des derniers jours, les responsables du gouvernement de l’État n’ont pu retracer qu’environ 5 à 7% des nouveaux patients atteints de coronavirus avec des patients positifs à Covid précédemment tracés. De nombreux districts de l’État au cours des derniers jours ont même montré que 100% des cas n’avaient pas d’antécédents ni d’exposition au coronavirus. L’équipe envoyée par le gouvernement central a signalé le manque de recherche des contacts comme une préoccupation majeure dans l’État. Un médecin basé à Doaba a déclaré à l’Indian Express que le gouvernement central avait donné des instructions aux responsables de la santé de l’État pour retracer au moins 30 contacts d’un patient atteint de coronavirus, mais cela n’est pas respecté.

La recherche des contacts est-elle même possible?

Un médecin-chef du gouvernement de l’État a déclaré à l’Indian Express qu’il était presque impossible de retracer jusqu’à 30 contacts d’un patient atteint de coronavirus.En citant un exemple de famille où trois membres ont été testés positifs, l’officier a déclaré que comment les fonctionnaires seraient capable de retracer 90 contacts de la famille. L’officier a ajouté qu’en dépit des restrictions de Covid-19 et de la fermeture de la majorité des activités publiques, même la plupart des individus ne peuvent pas avoir interagi avec jusqu’à 30 personnes.

La pénurie de main-d’œuvre entrave-t-elle la recherche des contacts?

Même l’équipe centrale a reconnu que les équipes de Covid-19 manquent de personnel sur le terrain car l’État enregistre environ 7 000 nouveaux cas en moyenne par jour. Alors que des équipes ont été formées pour composer le numéro des patients Covid-19 et poser des questions sur les contacts avec lesquels ils ont pu interagir au cours des derniers jours, mais l’augmentation du nombre de cas a rendu impossible de contacter ces nombreux patients tous les jours. Les autorités débordées par les nouveaux cas sont donc obligées de marquer les cas comme de nouveaux cas Covid n’ayant aucun antécédent de contact ou d’exposition au virus.

Les patients Covid-19 sont-ils également peu coopératifs?

Un responsable de la cellule de gestion des données, Jalandhar a déclaré à l’Indian Express qu’un grand nombre de patients nient être positifs à Covid-19 tandis que de nombreux autres abandonnent l’appel à mi-chemin. Les responsables dans de telles situations notent les détails du patient et les transmettent au personnel au sol, y compris les travailleurs d’Aaganwadi qui tentent physiquement de retracer les contacts de ces patients. En somme, tout l’exercice de recherche des contacts semble être une tâche ardue au milieu du nombre croissant de cas. Le Dr Rajesh Bhaskar, officier nodal de l’État Covid-19, a déclaré à l’Indian Express que la meilleure façon de contrôler la pandémie était que les gens restent chez eux.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.