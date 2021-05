Coronavirus britannique en direct: la duchesse de Sussex dit que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par Covid-19

T

La duchesse de Sussex est apparue à la télévision pour la première fois depuis l’interview explosive entre elle et Harry avec Oprah Winfrey.

Meghan est apparue dans le cadre du concert Global Citizen VAX Live avec un message vidéo préenregistré dans lequel elle a déclaré que les femmes avaient été touchées de manière disproportionnée par Covid-19.

L’événement, télévisé samedi soir aux États-Unis, a également présenté des performances de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin et HER.

Dans son message, Meghan a déclaré: «L’année écoulée a été définie par des communautés qui se sont rassemblées sans relâche et héroïquement pour lutter contre Covid-19.

«Nous nous sommes réunis ce soir parce que la route à suivre s’améliore, mais il faudra que chacun d’entre nous trouve son chemin.

«En tant que présidents de campagne de Vax Live, mon mari et moi pensons qu’il est essentiel que notre rétablissement donne la priorité à la santé, à la sécurité et au succès de tous – et en particulier des femmes, qui ont été touchées de manière disproportionnée par cette pandémie.

Le gouvernement dévoilera un plan de protection sociale “ avant la fin de l’année ”

Michael Gove a déclaré que le gouvernement avait l’intention de dévoiler le plan de protection sociale qu’il avait promis dans son manifeste électoral de 2019 avant la fin de cette année.

«Oui, nous en verrons plus sur les soins sociaux dans les semaines et les mois à venir», a-t-il déclaré à Sky’s Sophy Ridge lors du programme du dimanche.

«Vous avez tout à fait raison, c’est un énorme problème – avec une population vieillissante … nous devons nous assurer d’améliorer le fonctionnement de notre système de protection sociale.

Il a ajouté que le secrétaire à la Santé Matt Hancock et Helen Whately, ministre des Affaires sociales, travaillent sur une stratégie de protection sociale pour s’attaquer aux problèmes tels que le financement et la qualité.

Le concert Vax Live lève 302 millions de dollars

Le concert de collecte de fonds Global Citizen prônant l’importance de l’équité en matière de vaccins a rapporté 302 millions de dollars, dépassant l’objectif de la campagne de l’organisation.

Global Citizen a annoncé samedi que les fonds collectés avaient permis de se procurer plus de 26 millions de doses lors du “Vax Live: le concert pour réunir le monde”. L’organisation a déclaré que l’argent avait été recueilli grâce à plusieurs engagements philanthropiques et corporatifs.

Le président Joe Biden, le prince Harry et Jennifer Lopez figuraient parmi les grands noms qui ont pris part à l’événement, qui a été enregistré le 2 mai et diffusé samedi. Les stations de radio ABC, ABC News Live, CBS, YouTube et iHeartMedia diffuseront le concert organisé au SoFi Stadium à Inglewood, en Californie.

Les organisateurs ont qualifié l’événement de premier événement musical à grande échelle du pays pour un public conforme à Covid 19. Le personnel des médias et de la production devait montrer un test Covid-19 négatif avant d’entrer dans le stade.

Emirates va expédier de l’aide gratuitement en Inde

Le transporteur long-courrier de Dubaï, Emirates, commencera à expédier gratuitement de l’aide en Inde pour aider à lutter contre une épidémie écrasante de coronavirus, a annoncé dimanche la compagnie aérienne.

Emirates a fait cette annonce dans la Cité humanitaire internationale de Dubaï, qui abrite déjà un entrepôt de l’Organisation mondiale de la santé qui a été crucial pour la distribution de matériel médical dans le monde entier.

Nabil Sultan, vice-président principal de la division d’Emirates SkyCargo, a déclaré que la priorité initiale serait d’expédier l’aide depuis Dubaï, plutôt qu’ailleurs depuis son réseau.

Le premier envoi, comprenant des tentes pour augmenter la capacité de l’hôpital et d’autres équipements, est en cours de préparation pour être expédié plus tard cette semaine, a déclaré Sultan.

La Thaïlande signale 2101 nouveaux cas de coronavirus, 17 nouveaux décès

La Thaïlande a signalé dimanche 2101 nouveaux cas de coronavirus et 17 nouveaux décès, alors que le pays est aux prises avec une troisième vague d’infections.

Les nouveaux cas ont porté le nombre total d’infections à 83 375 et le nombre total de décès à 399 depuis le début de la pandémie l’année dernière.

Les cas confirmés de coronavirus en Allemagne augmentent de 12656

Le nombre de cas confirmés de coronavirus en Allemagne a augmenté de 12 656 à 3 520 329, ont montré dimanche les données de l’Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses.

Le nombre de morts rapporté a augmenté de 127 à 84 775, selon le décompte.

