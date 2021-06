Coronavirus chez les animaux : les lions d’Asie restent isolés au zoo de Chennai ; Les chats sauvages sont-ils plus vulnérables à l’infection

La caractéristique déterminante du coronavirus est ses protéines de pointe, à l’aide desquelles il commence le processus de liaison avec la cellule hôte. (Image représentative)

Coronavirus et lions : Le zoo Vandalur de Chennai a vu la lionne de 9 ans Neela mourir d’une infection, soupçonnée d’être causée par un coronavirus, la semaine dernière, et peu de temps après, les lions asiatiques infectés du zoo ont été isolés et mis sous traitement antibiotique. Depuis la mort de Neela, l’Institut national des maladies animales de haute sécurité basé à Bhopal a trouvé des échantillons de neuf lions positifs. Selon un rapport publié dans IE, le député du Tamil Nadu CM Staline a visité le zoo pour faire le point sur la situation et a également demandé aux autorités d’assurer la vaccination de tous les membres du personnel du zoo. Il s’agissait du premier cas d’un lion testé positif à l’infection dans le pays.

Cependant, la semaine dernière, au parc biologique Bhagwan Birsa situé à Ranchi, un tigre de 10 ans est décédé et, selon les autorités, souffrait de fièvre. Alors que le test rapide d’antigène du tigre s’est révélé négatif, les viscères du tigre ont été envoyés à l’Institut indien de recherche vétérinaire de Bareilly. Au milieu de cela, d’autres animaux du parc biologique étaient également testés.

Cela signifie-t-il que les lions et les tigres sont particulièrement vulnérables à ce virus ? La caractéristique déterminante du coronavirus est ses protéines de pointe, à l’aide desquelles il commence le processus de liaison avec la cellule hôte. Cette liaison se fait à l’aide d’une protéine appelée récepteur ACE2 parmi les hôtes, et il existe des différences dans la mesure dans laquelle différentes espèces expriment ce récepteur. Cette différence est ce qui détermine la vulnérabilité d’une espèce au virus. Des études ont montré que les chats domestiques ainsi que leurs puissants parents sauvages expriment l’ACE2 de manière plus significative que les autres espèces, et il a également été constaté que l’ACE2 des chats est similaire à celle des humains.

Un article publié dans PLOS Computational Biology en décembre dernier avait étudié 10 espèces différentes et leurs récepteurs ACE2, et avait découvert qu’en dehors des humains, les furets étaient les espèces les plus vulnérables à l’infection par le coronavirus, suivis des chats et des civettes.

Une autre étude publiée dans le PNAS en août dernier avait réalisé une analyse génomique de 410 espèces pour comprendre leur risque relatif d’infection à coronavirus. Il a révélé que les primates comme le chimpanzé et le macaque rhésus étaient à très haut risque, tandis que le lémur noir s’est avéré à haut risque. Selon cette étude, les chats étaient à risque moyen et les chiens à faible risque.

Une recherche menée en août de l’année dernière a examiné des tissus prélevés sur six chats et un tigre et a révélé qu’il y avait une large expression des récepteurs ACE2 dans leur tractus gastro-intestinal. Cependant, cette expression s’est avérée plus importante chez les chats que chez les tigres.

