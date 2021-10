Coronavirus chez les enfants : les enfants de tous âges sont également capables de porter des charges virales élevées, confirme une étude ; Ce que cela veut dire

Ces enfants et adolescents avaient été testés positifs pour COVID-19 au Massachusetts General Hospital (MGH) ou dans des cliniques de soins d’urgence. (Image représentative)

Coronavirus chez les enfants : Lorsque la pandémie a commencé à s’accélérer en mars 2020, les premières études ont montré que les enfants n’étaient pas sensibles au coronavirus, et par conséquent, la plupart des autorités sanitaires se sont concentrées sur les adultes et la mise en place de traitements pour arrêter la propagation du virus. Puis, alors que la deuxième vague de la pandémie commençait à reculer en Inde, les autorités sanitaires mondiales ont averti que ce sont les adolescents qui pourraient probablement inaugurer une troisième vague de pandémie de coronavirus vers la fin de 2021. Cependant, les chercheurs ont confirmé que les enfants de tous les âges – des nourrissons aux adolescents – sont également capables de supporter une charge élevée de SRAS-CoV-2 dans leur système respiratoire.

Une étude publiée dans le Journal of Infectious Diseases et consultée par Financial Express Online a porté sur 110 enfants âgés de deux semaines à 21 ans. Ces enfants et adolescents avaient été testés positifs pour COVID-19 au Massachusetts General Hospital (MGH) ou dans des cliniques de soins d’urgence. L’étude a été menée par des chercheurs du MGH, avec des scientifiques du Brigham and Women’s Hospital et du Ragon Institute du MGH, du MIT et de Harvard, basés au Massachusetts. Il a été constaté que des niveaux élevés de SRAS-CoV-2 correspondaient à un virus infectieux vivant et que ces niveaux se sont avérés les plus élevés dans les premiers stades de la maladie chez les enfants, que l’infection soit symptomatique ou asymptomatique.

Il a également été constaté que la quantité de charge virale n’avait aucun rapport avec l’âge des enfants.

Co-premier auteur de l’étude et médecin, pneumologue pédiatrique à l’HGM Lael Yonker, a déclaré que des questions avaient été posées pour savoir si la charge virale élevée chez les enfants avait un lien avec un virus vivant, c’est-à-dire un virus qui se réplique. Il a ajouté que leur étude a pu montrer définitivement que ces charges virales élevées sont, en fait, infectieuses.

Dans un certain soulagement, cependant, les chercheurs ont découvert que la présence de charges virales élevées n’était pas corrélée au fait que les enfants eux-mêmes avaient une infection grave, mais d’un autre côté, ces niveaux élevés sont une source de préoccupation pour les enfants eux-mêmes et ceux qui les entourent. parce que cela signifie que les enfants peuvent être porteurs du virus et également infecter d’autres personnes. Ceci est d’autant plus préoccupant que la plupart des pays ont rouvert les écoles, car ils ont largement l’impression que les enfants ne portent pas de charges virales élevées.

Maintenant, cependant, à la lumière de cette étude, les pays pourraient devoir repenser leur position sur la question, car cela pourrait poser des problèmes pour les autres enfants, les enseignants ainsi que le personnel scolaire, d’autant plus qu’au niveau mondial, la vaccination des enfants n’a pas encore commencé.

