Coronavirus: Comment BMC a fait rebondir Dharavi lors de la deuxième vague alors que les cas quotidiens chutent à un chiffre

Récemment, les responsables ont ouvert deux autres centres de vaccination pour répondre à l’importante population du bidonville à l’école du camp de transit et au centre SWC.

La région de Dharavi à Mumbai, qui abrite le plus grand bidonville d’Asie, semble avoir survécu à la deuxième vague de coronavirus, la région n’ayant enregistré que trois nouveaux cas positifs mercredi. La région considérée comme la zone la plus vulnérable de la ville au milieu de la pandémie de Covid-19 a rebondi en misant à nouveau sur la même stratégie qu’elle avait adoptée lors de la première vague de coronavirus l’année dernière, a rapporté l’Indian Express. Le décompte de trois nouveaux cas est le plus bas depuis le 11 février, lorsque la deuxième vague avait commencé à suivre son cours dans la capitale financière du pays.

Sur les quelque 6700 cas positifs de coronavirus retracés dans la zone de 2,5 km carrés pendant toute la pandémie de Covid-19, environ 2000 cas, soit 36% du total des cas, ont été enregistrés au cours des deux derniers mois de mars et avril, a indiqué l’Indian Express. Données BMC. Alors que la deuxième vague de coronavirus se propageait dans la ville, le Dharavi a commencé à enregistrer environ 50 cas quotidiens au cours du mois de mars. Alors que la gravité de la deuxième vague s’aggravait, la région a enregistré le 8 avril le bilan le plus élevé de 99 cas le 8 avril, suscitant des craintes parmi les habitants et les responsables. Cependant, mercredi, le nombre total de cas actifs dans la région n’était que de 62, largement en ligne avec la baisse globale dans la ville de Mumbai.

Kiran Dighavkar qui est le commissaire municipal adjoint de G North Ward, BMC a déclaré à l’Indian Express que l’organisme civique avait recouru au modèle Dharavi de l’année dernière uniquement, ce qui se traduit par un dépistage, des tests et un isolement intensifs. Le bidonville qui est la résidence d’environ un million de personnes, la majorité étant des travailleurs migrants, a posé un défi unique aux fonctionnaires municipaux, car les gens vivaient à proximité dans un espace exigu. Ce qui a aidé l’autorité civique a été sa sage décision de ne pas fermer les cliniques de fièvre qui fonctionnaient dans la région depuis la première vague. Alors que les cas d’infection augmentaient en février, les responsables du BMC ont également ouvert des centres de dépistage dans cinq endroits de la région. Un groupe de fourgonnettes mobiles a également été déployé pour couvrir les étroites étendues de la région et tester les personnes présentant des symptômes de Covid-19.

Alors même que la menace de la deuxième vague meurtrière semble avoir été apprivoisée pour le moment, les responsables civiques ont une autre tâche à accomplir car le corps vise à vacciner un grand nombre de personnes de la région dans les plus brefs délais. Récemment, les responsables ont ouvert deux autres centres de vaccination pour répondre à l’importante population du bidonville à l’école du camp de transit et au centre SWC.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.